Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (8/5) ξεχωρίζει φυσικά το Game 4 των play offs της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια και η αναμέτρηση της Ζάλγκιρις Κάουνας με τη Φενέρμπαχτσε για την ίδια φάση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και σε διάφορα άλλα σπορ, όπως και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με αγώνες σε Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (8/5) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS4

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας

10:55 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS5

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS6

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS7

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

15:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS8

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

16:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS9

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Futsal Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπουγιούκτσεκμετσε Turkish League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ανόρθωση – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Καρλσρούη Bundesliga 2

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μίντεν – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Χιλάλ Saudi King Cup

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πάλμα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship