Η τελευταία πράξη μιας τραγικής υπόθεσης γράφτηκε χθες Πέμπτη ( 7/5) στο χωριό Χώνος. Εκεί κηδεύτηκε ο 20χρονος Νικήτας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το απόγευμα της Τρίτης (05/05) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Υπενθυμίζεται ότι προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20 χρονου και η 56χρονη σύζυγός του, μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας.

Κατά τις απολογίες τους, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε τον θάνατο του παιδιού τους. Σύμφωνα με το cretalive.gr ο 54χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων: «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο, παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

Από την πλευρά της, η 56χρονη φέρεται να υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Δημογλίδου: «Η αστυνομία παρότρυνε την οικογένεια του θύματος να κινηθεί νομικά και δεν ήθελαν»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Ο διοικητής του τμήματος είχε δώσει στον 20χρονο το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση που συναντηθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν αναστατωμένος ο 20χρονος, γι’ αυτό ακριβώς και απευθυνόταν στην αστυνομία. Και να γνωρίζετε ότι αρχικά όλη η οικογένεια, αυτό μου μεταφέρει το αστυνομικό τμήμα, είναι ότι δεν ήθελε να κινηθεί νομικά προς την απέναντι οικογένεια, επειδή ακριβώς μιλάμε για δύο φίλους, οι οποίοι έτυχε να εμπλακούν σε ένα τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός, ενός παιδιού 17 ετών. Δεν ήθελαν να προκαλέσουν ένταση, δεν ήθελαν και μάλιστα ο διοικητής τους παρότρυνε από τη στιγμή που υπήρχαν περιστατικά σε βάρος του παιδιού και έβλεπε ότι απειλείται η ζωή του και η σωματική του ακεραιότητα να προχωρήσουν σε ποινική διαδικασία, σε μηνύσεις ώστε να ακολουθούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Όταν παραβιάστηκε η δικαστική απόφαση, η ελληνική αστυνομία, πέραν της διαδικασίας του αυτοφώρου, το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, έκανε και έγγραφο προς το τμήμα βουλευμάτων που ουσιαστικά βγαίνουν οι αποφάσεις, οι δικαστικές αποφάσεις για να γνωρίζει ότι τα μέτρα αυτά παραβιάζονται από τον κατηγορούμενο», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Στις 7.30 το απόγευμα καταγγέλθηκε το περιστατικό παραβίασης δικαστικής απόφασης. Στις 23:00 ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα στα χέρια της αστυνομίας. Δέκα η ώρα το πρωί επικοινώνησαν με τον εισαγγελέα για κάποιο διαδικαστικό θέμα και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Είναι τον Μάρτιο του 2026.».

Το έγγραφο με θέμα “Παραβίαση δικαστικής απόφασης”

Από το αστυνομικό τμήμα πηγαίνει προς τον εισαγγελέα το εξής έγγραφο με θέμα “Παραβίαση δικαστικής απόφασης” και μέσα στο κείμενο αναφέρεται «Παραβίαση τους περιοριστικούς όρους Απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας».

Δικηγόρος οικογένειας 20χρονου: «Έγινε παραβίαση περιοριστικών όρων και όχι παραβίαση δικαστικής απόφασης – Από το έγγραφο δεν επισημαίνεται η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του δράστη»

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλεξάνδρα Σπανάκη, μίλησε επίσης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Λοιπόν, δεν έγινε παραβίαση δικαστικής απόφασης και εδώ είναι το πρόβλημα. Έγινε παραβίαση των περιοριστικών όρων, οπότε ενεργοποιείται ένα ειδικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ανάκληση των όρων. Αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα, στο οποίο φέρεται να προσήλθε αυτοβούλως ο δράστης του περιστατικού του τελευταίου. Δεν είναι παραβίαση δικαστικής απόφασης. Είναι παραβίαση περιοριστικών όρων. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η παραβίαση δικαστικής απόφασης, ένα ήσσονος σημασίας ποινικό αδίκημα, έχει τεράστια απόκλιση από την παραβίαση των περιοριστικών όρων», υπογράμμισε η κ. Σπανάκη.

«Αυτό το έγγραφο δεν μας καλύπτει. Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός βλέπει το έγγραφο. Αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα από το έγγραφο αυτό; Όχι, δεν την αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα. Γιατί οι όροι αυτοί ετέθησαν όταν συνελήφθη ο δράστης για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του άτυχου Νικήτα και της αδελφής του. Τότε επεβλήθησαν οι όροι. Δεν είναι μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ συζύγων που το δικαστήριο αποφασίζει να μη πλησιάζει ο ένας σύζυγος τον άλλον. Έπρεπε να έχει ιδιαίτερη επισήμανση της επικινδυνότητας της συμπεριφοράς του δράστη. Η αστυνομία ενημερώνει τον εισαγγελέα υπηρεσίας σχετικά με το περιστατικό και τη βαρύτητά του [..] Αυτή τη στιγμή δεν αποδίδω ευθύνη κανενός μέχρι να καταλήξω στην αξιολόγηση των περιστατικών», συνέχισε.

«Ο 54χρονος αναζητήθηκε στην οικία του από τους αστυνομικούς. Αυτό το αδίκημα, μου έχουν μεταφέρει συνάδελφοί μου με έγγραφα επίσημα έγγραφα, είναι παραβίαση δικαστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια εισαγγελία ενημερώθηκε εγγράφως από την Ελληνική Αστυνομία. Έλαβε γνώση ο εισαγγελέας για την κατάθεση του θύματος. Ο εισαγγελέας, όταν ενημερώνεται τηλεφωνικά από την αστυνομία, περιγράφονται τα αδικήματα όπως τα περιγράφει το θύμα. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, η κυρία Σπανάκη θέλει να μεταφέρει την ευθύνη στην αστυνομία. Εγώ δεν δέχομαι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η αστυνομία έχει κάνει κάποια λάθος ενέργεια. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Ο δράστης παρέμεινε όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή και αναλυτικά αναφέρθηκαν τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείτο», επεσήμανε η κ. Δημογλίδου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έκλεισε με το όχημά του τον δρόμο στον νεαρό. Ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, βγήκε από το αυτοκίνητό του και επιχείρησε να απομακρυνθεί, όμως ο 54χρονος έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στην πλάτη, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός επί τόπου.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υπόθεση εκδίκησης. Ο φερόμενος ως δράστης είχε χάσει το μοναχοπαίδι του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023, στο οποίο ο γιος του ήταν συνοδηγός, ενώ οδηγός του οχήματος ήταν ο 20χρονος που σκοτώθηκε σήμερα.

Ο 54χρονος φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό για τον θάνατο του παιδιού του, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του 20χρονου.