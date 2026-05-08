Αφράτη τυρόπιτα με κανταΐφι και λιωμένα τυριά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Εύκολη σπιτική συνταγή με τραγανό αποτέλεσμα και πλούσια γεύση.

Υλικά

  • 1 συσκ. φύλλο κανταΐφι
  • 6 αυγά
  • 1 lt φρέσκο γάλα σε θερμοκρασία δωματίου
  • 2 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
  • 2 κ.σ. βούτυρο γάλακτος λιωμένο

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

  • 2 αυγά
  • 300 gr ανθότυρο τριμμένο
  • 300 gr φέτα τριμμένη
  • 300 gr κεφαλογραβιέρα ή πεκορίνο τριμμένο
  • 300 gr κασέρι τριμμένο
  • 300 gr μοτσαρέλα
  • 1/4 φλ. ελαιόλαδο
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

  • Τρίβουμε όλα τα τυριά σε χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε μπασίνα (μεγάλο μπολ).
  • Προσθέτουμε τα δύο αυγά, ελαφρώς χτυπημένα, το ελαιόλαδο και το πιπέρι και ανακατεύουμε πολύ καλά με κουτάλι.
  • Βουτυρώνουμε ή λαδώνουμε ένα μεγάλο, μακρόστενο πυρίμαχο σκεύος και το πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά.
  • Χωρίζουμε το φύλλο κανταΐφι σε δύο ίσα μέρη.
  • Στρώνουμε το μισό κανταΐφι στο πυρίμαχο σκεύος, ανοίγοντάς το με τα δάχτυλα ώστε να αφρατέψει, και απλώνουμε από πάνω τη γέμιση.
  • Σκεπάζουμε με το υπόλοιπο κανταΐφι, επίσης αφρατεμένο με τα δάχτυλα.
  • Χαράζουμε την τυρόπιτα με κανταΐφι σε κομμάτια.
  • Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε το γάλα για το σουφλέ τυριού.
  • Περιχύνουμε ομοιόμορφα την τυρόπιτα με το μείγμα.
  • Αφήνουμε το σκεύος σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα, ώστε να απορροφήσει τα υγρά και να φουσκώσει το κανταΐφι.
  • Στη συνέχεια περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο.
  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 250°C στον αέρα.
  • Μόλις βάλουμε την τυρόπιτα στον φούρνο, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180°C.
  • Ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα