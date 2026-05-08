Αφράτη τυρόπιτα με κανταΐφι και λιωμένα τυριά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Εύκολη σπιτική συνταγή με τραγανό αποτέλεσμα και πλούσια γεύση.
Υλικά
- 1 συσκ. φύλλο κανταΐφι
- 6 αυγά
- 1 lt φρέσκο γάλα σε θερμοκρασία δωματίου
- 2 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
- 2 κ.σ. βούτυρο γάλακτος λιωμένο
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
- 2 αυγά
- 300 gr ανθότυρο τριμμένο
- 300 gr φέτα τριμμένη
- 300 gr κεφαλογραβιέρα ή πεκορίνο τριμμένο
- 300 gr κασέρι τριμμένο
- 300 gr μοτσαρέλα
- 1/4 φλ. ελαιόλαδο
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Τρίβουμε όλα τα τυριά σε χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε μπασίνα (μεγάλο μπολ).
- Προσθέτουμε τα δύο αυγά, ελαφρώς χτυπημένα, το ελαιόλαδο και το πιπέρι και ανακατεύουμε πολύ καλά με κουτάλι.
- Βουτυρώνουμε ή λαδώνουμε ένα μεγάλο, μακρόστενο πυρίμαχο σκεύος και το πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά.
- Χωρίζουμε το φύλλο κανταΐφι σε δύο ίσα μέρη.
- Στρώνουμε το μισό κανταΐφι στο πυρίμαχο σκεύος, ανοίγοντάς το με τα δάχτυλα ώστε να αφρατέψει, και απλώνουμε από πάνω τη γέμιση.
- Σκεπάζουμε με το υπόλοιπο κανταΐφι, επίσης αφρατεμένο με τα δάχτυλα.
- Χαράζουμε την τυρόπιτα με κανταΐφι σε κομμάτια.
- Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε το γάλα για το σουφλέ τυριού.
- Περιχύνουμε ομοιόμορφα την τυρόπιτα με το μείγμα.
- Αφήνουμε το σκεύος σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα, ώστε να απορροφήσει τα υγρά και να φουσκώσει το κανταΐφι.
- Στη συνέχεια περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο.
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 250°C στον αέρα.
- Μόλις βάλουμε την τυρόπιτα στον φούρνο, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180°C.
- Ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά.