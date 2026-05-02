Η άνοιξη φέρνει μαζί της φρεσκάδα, χρώματα και αρώματα που ζητούν να μπουν στην κουζίνα μας. Με τα λαχανικά της εποχής στα καλύτερά τους, αυτή η ανοιξιάτικη πίτα με φέτα από τη Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, συνδυάζει απλότητα και αυθεντική ελληνική γεύση.

Υλικά για τη ζύμη

1/3 φλ.ελαιόλαδο

1/3 φλ.ξηρό κρασί

1 μεγάλο αυγό

200 gr γιαούρτι

1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

550 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις + λίγο επιπλέον

50 gr σουσάμι

1/2 φλ. για το ταψί και την επιφάνεια της πίτας

Υλικά για τη γέμιση

1 ξερό κρεμμύδι σε φέτες

2 πράσα σε φέτες

2 καρότα σε λεπτές φέτες

4 τρυφερά μικρά κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες

5-6 τρυφερά φρέσκα κρεμμυδάκια σε φέτες

500 gr σπανάκι χοντροκομμένο

1/2 ματσ. δυόσμο ψιλοκομμένο

1/2 ματσ. άνηθο ψιλοκομμένο

300 gr σκληρή φέτα σε τρίμματα

2 αυγά

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το ελαιόλαδο, το κρασί, το αυγό, το γιαούρτι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι μέχρι να αποκτήσουμε ένα μείγμα με κρεμώδη υφή, για περίπου 2-3 λεπτά. Σταδιακά, με το μίξερ σε λειτουργία, ενσωματώνουμε το αλεύρι μέχρι να καθαρίσουν τα τοιχώματα του κάδου και να μαζευτεί η ζύμη γύρω από το γάντζο. Αδειάζουμε τη λαδερή εύπλαστη ζύμη στον πάγκο και τη δουλεύουμε λίγο με τα χέρια, να πάρει τη θερμοκρασία των χεριών μας. Τη χωρίζουμε σε δύο μέρη, το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο (550 γρ. το μεγάλο, 350 γρ. το μικρό). Τα μεταφέρουμε σε δίσκο και τα σκεπάζουμε με μεμβράνη. Τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά.

Γέμιση