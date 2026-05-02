Η άνοιξη φέρνει μαζί της φρεσκάδα, χρώματα και αρώματα που ζητούν να μπουν στην κουζίνα μας. Με τα λαχανικά της εποχής στα καλύτερά τους, αυτή η ανοιξιάτικη πίτα με φέτα από τη Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, συνδυάζει απλότητα και αυθεντική ελληνική γεύση.

Υλικά για τη ζύμη 

1/3 φλ.ελαιόλαδο

1/3 φλ.ξηρό κρασί

1 μεγάλο αυγό

200 gr γιαούρτι

1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

550 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις + λίγο επιπλέον

50 gr σουσάμι

1/2 φλ. για το ταψί και την επιφάνεια της πίτας

Υλικά για τη γέμιση 

1 ξερό κρεμμύδι σε φέτες

2 πράσα σε φέτες

2 καρότα σε λεπτές φέτες

4 τρυφερά μικρά κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες

5-6 τρυφερά φρέσκα κρεμμυδάκια σε φέτες

500 gr σπανάκι χοντροκομμένο

1/2 ματσ. δυόσμο ψιλοκομμένο

1/2 ματσ. άνηθο ψιλοκομμένο

300 gr σκληρή φέτα σε τρίμματα

2 αυγά

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

  1. Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το ελαιόλαδο, το κρασί, το αυγό, το γιαούρτι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι μέχρι να αποκτήσουμε

    ένα μείγμα με κρεμώδη υφή, για περίπου 2-3 λεπτά.

  2. Σταδιακά, με το μίξερ σε λειτουργία, ενσωματώνουμε το αλεύρι μέχρι να καθαρίσουν τα τοιχώματα του κάδου και να μαζευτεί η ζύμη γύρω από το γάντζο.
  3. Αδειάζουμε τη λαδερή εύπλαστη ζύμη στον πάγκο και τη δουλεύουμε λίγο με τα χέρια, να πάρει τη θερμοκρασία των χεριών μας.
  4. Τη χωρίζουμε σε δύο μέρη, το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο (550 γρ. το μεγάλο, 350 γρ. το μικρό).
  5. Τα μεταφέρουμε σε δίσκο και τα σκεπάζουμε με μεμβράνη. Τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά.

Γέμιση

  1. Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι και το πράσο για 4-5 λεπτά να μαραθούν.
  2. Προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, το κολοκυθάκι, το καρότο και το σπανάκι και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 2-3 λεπτά, να πιούν τα υγρά τους.
  3. Πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και πιπέρι.
  4. Όταν στεγνώσει τελείως η γέμιση, την αποσύρουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να κρυώσει.
  5. Τέλος, ενσωματώνουμε τη φέτα, τα αυγά και τα μυρωδικά ανακατεύοντας.
  6. Λαδώνουμε τη βάση και τα τοιχώματα ενός λεπτού μακρόστενου ταψιού.
  7. Πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι τη βάση.
  8. Ανοίγουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια το μεγάλο κομμάτι ζύμης σε ορθογώνιο λεπτό φύλλο και το στρώνουμε στο ταψί φροντίζοντας να καλύπτει και τα τοιχώματα του σκεύους.
  9. Απλώνουμε από πάνω τη γέμιση σε λεπτή στρώση.
  10. Ανοίγουμε το μικρότερο κομμάτι ζύμης σε φύλλο και καλύπτουμε την πίτα.
  11. Ενώνουμε τσιμπώντας το πάνω με το κάτω φύλλο στις άκρες και τυλίγοντας σε κόθρο.
  12. Χαϊδεύουμε την επιφάνεια με βρεγμένα χέρια και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
  13. Πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι.
  14. Τρυπάμε ελαφρά κατά τόπους την πίτα ώστε να βγαίνει ο ατμός και να γίνει τραγανή μετά το ψήσιμο.
  15. Ψήνουμε την πίτα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 50 λεπτά. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, τα τελευταία 10 λεπτά την ψήνουμε στην κάτω αντίσταση με αέρα, στους 180°C.

