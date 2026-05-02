Η άνοιξη φέρνει μαζί της φρεσκάδα, χρώματα και αρώματα που ζητούν να μπουν στην κουζίνα μας. Με τα λαχανικά της εποχής στα καλύτερά τους, αυτή η ανοιξιάτικη πίτα με φέτα από τη Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, συνδυάζει απλότητα και αυθεντική ελληνική γεύση.
Υλικά για τη ζύμη
1/3 φλ.ελαιόλαδο
1/3 φλ.ξηρό κρασί
1 μεγάλο αυγό
200 gr γιαούρτι
1/2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
550 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις + λίγο επιπλέον
50 gr σουσάμι
1/2 φλ. για το ταψί και την επιφάνεια της πίτας
Υλικά για τη γέμιση
1 ξερό κρεμμύδι σε φέτες
2 πράσα σε φέτες
2 καρότα σε λεπτές φέτες
4 τρυφερά μικρά κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες
5-6 τρυφερά φρέσκα κρεμμυδάκια σε φέτες
500 gr σπανάκι χοντροκομμένο
1/2 ματσ. δυόσμο ψιλοκομμένο
1/2 ματσ. άνηθο ψιλοκομμένο
300 gr σκληρή φέτα σε τρίμματα
2 αυγά
2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι
Εκτέλεση
- Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το ελαιόλαδο, το κρασί, το αυγό, το γιαούρτι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι μέχρι να αποκτήσουμε
ένα μείγμα με κρεμώδη υφή, για περίπου 2-3 λεπτά.
- Σταδιακά, με το μίξερ σε λειτουργία, ενσωματώνουμε το αλεύρι μέχρι να καθαρίσουν τα τοιχώματα του κάδου και να μαζευτεί η ζύμη γύρω από το γάντζο.
- Αδειάζουμε τη λαδερή εύπλαστη ζύμη στον πάγκο και τη δουλεύουμε λίγο με τα χέρια, να πάρει τη θερμοκρασία των χεριών μας.
- Τη χωρίζουμε σε δύο μέρη, το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο (550 γρ. το μεγάλο, 350 γρ. το μικρό).
- Τα μεταφέρουμε σε δίσκο και τα σκεπάζουμε με μεμβράνη. Τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά.
Γέμιση
- Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι και το πράσο για 4-5 λεπτά να μαραθούν.
- Προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, το κολοκυθάκι, το καρότο και το σπανάκι και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 2-3 λεπτά, να πιούν τα υγρά τους.
- Πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και πιπέρι.
- Όταν στεγνώσει τελείως η γέμιση, την αποσύρουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να κρυώσει.
- Τέλος, ενσωματώνουμε τη φέτα, τα αυγά και τα μυρωδικά ανακατεύοντας.
- Λαδώνουμε τη βάση και τα τοιχώματα ενός λεπτού μακρόστενου ταψιού.
- Πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι τη βάση.
- Ανοίγουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια το μεγάλο κομμάτι ζύμης σε ορθογώνιο λεπτό φύλλο και το στρώνουμε στο ταψί φροντίζοντας να καλύπτει και τα τοιχώματα του σκεύους.
- Απλώνουμε από πάνω τη γέμιση σε λεπτή στρώση.
- Ανοίγουμε το μικρότερο κομμάτι ζύμης σε φύλλο και καλύπτουμε την πίτα.
- Ενώνουμε τσιμπώντας το πάνω με το κάτω φύλλο στις άκρες και τυλίγοντας σε κόθρο.
- Χαϊδεύουμε την επιφάνεια με βρεγμένα χέρια και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
- Πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι.
- Τρυπάμε ελαφρά κατά τόπους την πίτα ώστε να βγαίνει ο ατμός και να γίνει τραγανή μετά το ψήσιμο.
- Ψήνουμε την πίτα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 50 λεπτά. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, τα τελευταία 10 λεπτά την ψήνουμε στην κάτω αντίσταση με αέρα, στους 180°C.