Η Γκόρνικ Ζάμπρζε πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Πολωνίας, βάζοντας τέλος σε αναμονή 38 ετών χωρίς τίτλο. Παρά την παρουσία του Λούκας Ποντόλσκι τα τελευταία χρόνια, οι δυσκολίες παρέμεναν, όμως στο φινάλε της σεζόν 2025/26 η ομάδα κατάφερε να φτάσει στην πολυπόθητη επιτυχία.

Για τον σπουδαίο Γερμανό επιθετικό, αυτή η στιγμή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς είχε εκφράσει την επιθυμία να κλείσει την καριέρα του με την ομάδα που αγαπά, κατακτώντας έναν τίτλο μαζί της. Και το πέτυχε, παρότι είχε ήδη ζήσει μεγάλες διακρίσεις με συλλόγους όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Άρσεναλ, αλλά και με την Εθνική Γερμανίας.

🥹🇵🇱 This is incredible. 40-year-old Lukas Podolski just won the Polish Cup with Górnik Zabrze. He previously said it was his DREAM to end his footballing career playing for them. Incredible moment. 🏆❤️ pic.twitter.com/gyzgJhAy7C — EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2026

Στα τελευταία λεπτά του τελικού, με το σκορ στο 2-0 υπέρ της Γκόρνικ, ο Ποντόλσκι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή. Από την πλευρά της Ράκοφ, όπου αγωνίζεται ο Στράτος Σβάρνας, όλα έδειχναν να έχουν κριθεί, όμως ο Γιόναταν Μπρούνες —ξάδερφος του Έρλινγκ Χάαλαντ— είχε διαφορετική άποψη.

Ο 25χρονος επιθετικός προχώρησε σε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ποντόλσκι, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του. Αποβλήθηκε στο 90+2’, με τη φάση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και να γίνεται viral για τους λάθος λόγους.

Quer algo mais aleatório que o futebol Polonês? – Lukas Podolski entrando em campo com 40 anos de idade para erguer a taça de campeão no Gornik 🇵🇱. – Primo do Haaland tomando vermelho direto na primeira porrada pra cima dele 🟥. Absolute cinema. #GÓRRCZ pic.twitter.com/wTonSmZ8PE — Lech Poznań BR 🇧🇷🇵🇱 (@KolejorzBrasil) May 2, 2026

Παρά το χτύπημα, ο Ποντόλσκι σηκώθηκε και ολοκλήρωσε το παιχνίδι, ζώντας μέχρι τέλους τη στιγμή που ονειρευόταν μπροστά στους φίλους της Γκόρνικ.