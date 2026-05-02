Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική των Play-Outs της Stoiximan Super League, με τη μάχη για την παραμονή να κορυφώνεται και τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς.

Η ΑΕΛ έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό και παραμένει στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς, βλέποντας τον κίνδυνο του υποβιβασμού να γίνεται πλέον εξαιρετικά έντονος.

Την ίδια ώρα, οι Σερραίοι έφτασαν τους 28 βαθμούς και «έπιασαν» τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε με 4-2 του Ατρομήτου. Νωρίτερα, η Κηφισιά πήρε σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό, με την ομάδα του Αγρινίου να μένει στους 31 βαθμούς.

Σύμφωνα με το μοντέλο της Football Meets Data, η ΑΕΛ είναι το μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό, με πιθανότητες που αγγίζουν το 93,4%. Ακολουθεί ο Πανσερραϊκός με 52,6%, ενώ ο Αστέρας βρίσκεται στο 38,5%. Στη «μάχη» παραμένει και ο Παναιτωλικός, με τις πιθανότητές του να υπολογίζονται στο 13,7%.

Η βαθμολογία των Play-Out της Super League