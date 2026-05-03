Η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Οσασούνα με 2-1, κάνοντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι Καταλανοί δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, ωστόσο πήραν το ζητούμενο και ανέβηκαν στους 88 βαθμούς, περιμένοντας πλέον απώλεια βαθμών από τη Ρεάλ Μαδρίτης για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Μαδριλένων, όλα θα κριθούν στο επόμενο clasico.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες καλές στιγμές, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν αρχικά με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τους γηπεδούχους να απαντούν με δοκάρι του Μπούντιμιρ.

Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, όμως στο 81’ ο Λεβαντόφσκι έδωσε τη λύση με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μάρκους Ράσφορντ. Λίγο αργότερα, ο Φεράν Τόρες έκανε το 2-0, πριν η Οσασούνα μειώσει στο φινάλε με τον Γκαρσία.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τη Μπαρτσελόνα να κρατά τη νίκη και να περιμένει πλέον ένα «δώρο» για να σφραγίσει τον τίτλο.

Αλαβές – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε μεγάλη νίκη με 4-2 στην έδρα της Αλαβές στον 500ο αγώνα του Βαλβέρδε και διατηρήθηκε «ζωντανή» στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς, όταν ο Μπλάνκο άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στο ημίχρονο (1-0).

Στην επανάληψη, η Μπιλμπάο αντέδρασε άμεσα, με τον Ναβάρο να ισοφαρίζει στο 46’. Ωστόσο, η Αλαβές ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ στο 68’ με τον Τενάλια.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Σανσέτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 74’, πριν αναλάβει δράση ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος με δύο γκολ στο 83’ και το 87’ «καθάρισε» τη νίκη για τους Βάσκους.