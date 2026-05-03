Ερνέστο Βαλβέρδε: Η έκπληξη των ποδοσφαιριστών της Μπιλμπάο για τον 500ο αγώνα του Βάσκου (vid)
Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Αλαβές, με πρωταγωνιστή τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο έμπειρος τεχνικός έφτασε τα 500 επίσημα παιχνίδια στον πάγκο και οι παίκτες του φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια όμορφη έκπληξη στα αποδυτήρια. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με νερομπαλόνια και έντονους εορτασμούς, ο Ινιάκι […]
Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος 13-12: Χάθηκε στο τέλος ο αγώνας, και τώρα ελληνικός «εμφύλιος» στον μικρό τελικό
Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Conference Cup, καθώς ηττήθηκε με 13-12 από τη Ντε Άκερ Μπολόνια στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4, που διεξήχθη στο Ρέστειο κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε και στο πλευρό της πολλούς φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι εμψύχωναν συνεχώς τους υδατοσφαιριστές της […]
Πρωταθλήτρια Κύπρου η Ομόνοια μετά από πέντε χρόνια – Εντυπωσιακή νίκη τίτλου επί του Άρη Λεμεσού με 3-0
Η Ομόνοια επέστρεψε στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26 μετά από πενταετή αναμονή, χάρη στη νίκη της με 3-0 εντός έδρας απέναντι στον Άρη Λεμεσού. Η ομάδα της Λευκωσίας πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση και «σφράγισε» μαθηματικά τον τίτλο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία της στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν. […]
Super League: Αγωνία μέχρι τέλους – Οι αριθμοί της Football Meets Data δείχνουν… ποιος πέφτει
Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική των Play-Outs της Stoiximan Super League, με τη μάχη για την παραμονή να κορυφώνεται και τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς. Η ΑΕΛ έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό και παραμένει στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς, βλέποντας τον κίνδυνο του υποβιβασμού να γίνεται πλέον εξαιρετικά έντονος. Την ίδια ώρα, οι Σερραίοι […]
Αναστάτωση στη Liga Endesa: Διακοπή στο παιχνίδι της Ουνικάχα Μάλαγα πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ
Απρόοπτη εξέλιξη σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπανταλόνα με την Ουνικάχα Μάλαγα για τη Liga Endesa, καθώς το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 53-33 όταν αποφασίστηκε η διακοπή, καθώς παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του γηπέδου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθούν εγκαίρως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται […]