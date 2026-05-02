Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το 4χρονο αγοράκι που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο στα Χανιά, σε περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιότυπου παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος ανήκε στον νεκρό αδερφό του πατέρα του παιδιού και η οικογένεια τον είχε υιοθετήσει μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» ανέφερε ότι το ζώο είναι υβρίδιο, συγκεκριμένα διασταύρωση πιτ μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο, με πίεση σαγονιού που ξεπερνά τα 240 κιλά.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, περιέγραψε πως η επίθεση ξεκίνησε μέσα σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Όπως εξήγησε, το παιδί κρατούσε φαγητό στο χέρι του και έπαιζε με τον σκύλο, ο οποίος προέρχεται από δύο δύσκολες ράτσες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το ζώο επιτέθηκε, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στην πλάτη, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο 4χρονος έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Παράλληλα, πενταμελής επιτροπή του Δήμου Πλατανιά για τα αδέσποτα ζώα αναμένεται να αποφασίσει για την τύχη του σκύλου, με το ενδεχόμενο ευθανασίας να παραμένει ανοιχτό.