Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στις 02 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:00:18 (ώρα GMT), με επίκεντρο περιοχή που εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για επιφανειακό σεισμό.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επίκεντρου είναι 34.8569°N και 26.2051°E. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.