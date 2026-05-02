Μια μαρτυρία που έρχεται από το συγγενικό χώρο της αγνοούμενης, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. Η μάρτυρας που παρακολουθεί την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, αναφέρει όσα της είπε συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης. «Αυτή η κοπέλα πάντα μου έκανε εντύπωση… Ήταν τόσο όμορφη και χάθηκε τόσο ξαφνικά. Η… μου είπε ότι την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα».

Η πληροφορία αυτή τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015-2016. Η ίδια, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις της για τη στάση και τον χαρακτήρα της γυναίκας που της μετέφερε αυτή την είδηση. «Πιστεύω ότι κρύβει πράγματα, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της, δεν ξέρω πως να το πω… Δεν είναι δηλαδή μία κοπέλα που δεν είναι πονηρή».

Κλείνοντας, προσθέτει μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια για τον άντρα της αγνοούμενης. «Ο σύζυγος της Δημήτρης δεν ήθελε να βγάλει την Ολυμπία σε αφάνεια ενώ η δικοί του επέμεναν να το κάνει για τα κληρονομικά. Ο Μίμης δεν ήθελε με τίποτα».

Γραφολόγος αναλύει τα άγνωστα σημειώματα της Ολυμπίας

Η επίμονη και σε βάθος έρευνα της εκπομπής, έφερε στο φως, άγνωστα μέχρι σήμερα, σημειώματα της Ολυμπίας Κηρύκου. Τα σημειώματα στάλθηκαν από την εκπομπή για ανάλυση στην έμπειρη γραφολόγο Μάγδα Καμπούρη, η οποία είχε εξετάσει και το αρχικό σημείωμα της υπόθεσης και εντόπισε κρίσιμες διαφοροποιήσεις.

«Αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη επιστολή που άφησε πριν χαθεί, σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενό της. Στα παλαιότερα σημειώματα που άφηνε στον σύζυγό της, υπήρχε τρυφερότητα και μια γλυκύτητα — χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως “η γουτένια σου”, που φανέρωναν μια ζεστή και ισορροπημένη σχέση. Αντίθετα, το τελευταίο σημείωμα είναι λιτό και απόμακρο· υπογράφει “ Ολυμπία”, χωρίς καμία συναισθηματική αναφορά. Αυτό δείχνει πως εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε διαφορετική ψυχολογική κατάσταση απέναντι στον σύζυγό της. Το τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια — αν τελικά έφυγε, αν συνάντησε κάποιον ή αν δεν πρόλαβε — παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, το γεγονός ότι αγνοείται τόσα χρόνια, οδηγεί αναπόφευκτα τη σκέψη σε ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο», επισημαίνει.

Η ίδια προσθέτει ότι η αλλαγή στο ύφος παραπέμπει σε συναισθηματική αποστασιοποίηση, αν όχι σε ρήξη. «Σε κανένα άλλο σημείωμα δεν υπέγραφε ως “Ολυμπία”, αλλά χρησιμοποιούσε υποκοριστικά. Παρότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημείωμα είναι δικό της, αξίζει να σημειωθεί πως δεν συνήθιζε να αναγράφει ημερομηνίες. Αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε πότε γράφτηκε — θα μπορούσε να είναι ακόμη και έναν μήνα νωρίτερα. Το στοιχείο αυτό αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες του περιεχομένου», καταλήγει.