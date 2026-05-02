Η εικόνα τα έλεγε όλα. Ο Οφέρ Γιανάι καθισμένος ακίνητος, χαμένος στις σκέψεις του, την ώρα που γύρω του η Ρεάλ Μαδρίτης γιόρταζε ακόμη μία επιβλητική νίκη.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας εμφανίστηκε δίπλα στον πάγκο κρατώντας ένα… βιβλίο και διαβάζοντας ήρεμα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Η «Βασίλισσα» δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 102-75 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς και κάνοντας το 2-0 με τρόπο που δείχνει ξεκάθαρα τη διαφορά επιπέδου.

Με εκρηκτική επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και πλήρη έλεγχο του ρυθμού, οι Μαδριλένοι αξιοποίησαν στο έπακρο την έδρα τους στη Movistar Arena και βρίσκονται πλέον μία ανάσα από την πρόκριση, έχοντας ήδη «χτίσει» το 2-0.

Από την άλλη, η εικόνα της Χάποελ απέχει έτη φωτός από εκείνη της κανονικής περιόδου. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μοιάζει εγκλωβισμένη, χωρίς λύσεις και χωρίς αντίδραση απέναντι στην ανωτερότητα της αντιπάλου.

Κάπως έτσι, το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της έγινε… σύμβολο της κατάστασης. Την ώρα που οι φίλοι της Ρεάλ αποχωρούσαν πανηγυρίζοντας υπό τους ήχους του ύμνου της ομάδας, εκείνος έμενε «παγωμένος», προσπαθώντας ίσως να βρει απαντήσεις για μια σειρά που μοιάζει να ξεγλιστρά.