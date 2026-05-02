Η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines, γνωστή για τα χαμηλού κόστους εισιτήριά της, ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας της το Σάββατο, αποτελώντας το πρώτο «θύμα» της βιομηχανίας αερομεταφορών που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Η απόφαση ήρθε μετά την αποτυχία εξασφάλισης στήριξης από τους πιστωτές της για το σχέδιο κρατικής διάσωσης των ΗΠΑ.

Η κατάρρευση της εταιρείας, που αποδίδεται στη ραγδαία αύξηση των τιμών καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου, αναμένεται να οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για πλήγμα προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει πακέτο διάσωσης ύψους 500 εκατ. δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις από συμβούλους του και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κογκρέσο.

Καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της Spirit, που κάποτε κάλυπτε το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ, δεν έχει οδηγηθεί σε εκκαθάριση εδώ και δύο δεκαετίες. Η Spirit συνέβαλε στη διατήρηση χαμηλών ναύλων, ασκώντας πίεση στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και αποτυχημένη διάσωση

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας την Παρασκευή ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία διάσωσης. Σε ανακοίνωσή της, η Spirit ανέφερε: «Παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και άλλες πιέσεις στη δραστηριότητά μας επηρέασαν αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές μας», ανακοινώνοντας «οργανωμένο τερματισμό των επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος είχε υποβάλει τελική πρόταση διάσωσης προς την εταιρεία και τους πιστωτές της, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες για το χρηματοδοτικό πακέτο των 500 εκατ. δολαρίων που θα της επέτρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί υπό καθεστώς πτώχευσης. «Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, θα το κάνουμε, αλλά πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιπτώσεις του πολέμου και η εκτόξευση των καυσίμων

Η κατάρρευση της Spirit καταδεικνύει πώς το ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν αποκάλυψε τις αδυναμίες των μικρότερων αεροπορικών εταιρειών. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Spirit βασιζόταν στην υπόθεση ότι η τιμή των καυσίμων θα διαμορφωνόταν στα 2,24 δολάρια το γαλόνι το 2026, όμως μέχρι τα τέλη Απριλίου είχε εκτοξευθεί στα 4,51 δολάρια, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση λειτουργίας χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, δήλωσε στο Reuters ότι προσπάθησε να βρει ενδιαφερόμενους για αγορά της Spirit, χωρίς αποτέλεσμα. «Τι θα αγόραζε κανείς; Αν δεν ενδιαφέρεται κανείς άλλος, γιατί να το κάνουμε εμείς;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις στην αγορά

Πιστωτής που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις σχολίασε πως «η διοίκηση Τραμπ έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια να σώσει τη Spirit, αλλά δεν μπορείς να δώσεις ζωή σε ένα πτώμα». Την Παρασκευή, η μετοχή της Spirit σημείωσε πτώση 25% στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ οι μετοχές των ανταγωνιστών Frontier Airlines και JetBlue Airways ενισχύθηκαν κατά 10% και 4% αντίστοιχα.

Το πακέτο διάσωσης και οι εσωτερικές διαφωνίες

Η Spirit είχε προηγουμένως συμφωνήσει με τους δανειστές της σε σχέδιο που θα της επέτρεπε να εξέλθει από τη δεύτερη πτώχευσή της έως το καλοκαίρι. Ωστόσο, η άνοδος του κόστους καυσίμων ανέτρεψε τις προβλέψεις και περιέπλεξε την έξοδο από το καθεστώς προστασίας.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την αγορά της εταιρείας στην «κατάλληλη τιμή». Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση περιλάμβανε πακέτο χρηματοδότησης 500 εκατ. δολαρίων με αντάλλαγμα warrants που αντιστοιχούσαν στο 90% των μετοχών της Spirit. Ωστόσο, υπήρξαν έντονες διαφωνίες εντός της κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της κρατικής παρέμβασης, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal και Reuters