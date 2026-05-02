Η ρωσική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις, καθώς η λάμψη της ποπ μουσικής που ακούγεται σε εμπορικά κέντρα της Μόσχας δεν καταφέρνει να καλύψει την εικόνα των άδειων καταστημάτων. Η καθημερινότητα των πολιτών επιβαρύνεται από τις κυρώσεις και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, αποτυπώνοντας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Το εμπορικό κέντρο Goodzone της Ρωσίας, που εγκαινιάστηκε το 2014 με υψηλές προσδοκίες, σήμερα παρουσιάζει εικόνα παρακμής. Παρά τη συνεχή λειτουργία του, τα καταστήματα είναι ελάχιστα και η πελατεία περιορισμένη. Οι κενές βιτρίνες και τα κλειστά καταστήματα αποτελούν σύμβολο της επιβράδυνσης της ρωσικής οικονομίας.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η αποχώρηση δυτικών εταιρειών και οι αυστηρές κυρώσεις οδήγησαν τη Ρωσία σε στροφή προς τις στρατιωτικές δαπάνες και τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα και την Ινδία. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πτώση του ΑΕΠ κατά 1,8% στους πρώτους μήνες του 2026.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναγνώρισε τις δυσκολίες σε κυβερνητική σύσκεψη, σημειώνοντας ότι «η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί για δύο συνεχόμενους μήνες» και ζήτησε εξηγήσεις για τους δείκτες που υπολείπονται των προβλέψεων.

Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη επαρκών απαντήσεων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «λυπηρή και ανησυχητική». Μιλώντας στη Δούμα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα τα οικονομικά προβλήματα.

Άδεια εμπορικά κέντρα και μειωμένη κατανάλωση

Παρότι μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπως το Aviapark, συνεχίζουν να λειτουργούν ικανοποιητικά, εργαζόμενοι στο Goodzone περιγράφουν σκηνές εγκατάλειψης. Ο Ιβάν, ταμίας σε μεγάλο ρωσικό λιανεμπορικό όμιλο, αναφέρει ότι οι συναλλαγές έχουν μειωθεί δραματικά, με τα ημερήσια έσοδα να φτάνουν μόλις τα 3.400 ρούβλια.

«Το εμπορικό μοιάζει ημι-αποκαλυπτικό», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τους άδειους διαδρόμους και τα κλειστά καταστήματα. Πολλά ανήκαν σε δυτικές αλυσίδες που αποχώρησαν, ενώ οι νέοι ενοικιαστές είναι ελάχιστοι, παρά τα χαμηλά ενοίκια που φτάνουν ακόμη και το 1 ρούβλι ανά τετραγωνικό μέτρο.

Εργαζόμενες σε κατάστημα δώρων αναφέρουν ότι πλέον «ο κόσμος δεν μπαίνει καν στο μαγαζί». Όπως εξηγούν, μετά το 2022 η αγοραστική δύναμη μειώθηκε αισθητά και «κανείς δεν πιστεύει πια ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση».

Φορολογική πίεση και τέλος του «κύκλου ευημερίας»

Για να ενισχύσει τα κρατικά έσοδα, το Κρεμλίνο προχώρησε σε αύξηση φόρων, ανεβάζοντας τον ΦΠΑ στο 22% από τις αρχές του 2026. Ο ερευνητής Ρούμπεν Ενικολοπόφ από τη Σχολή Οικονομικών της Βαρκελώνης επισημαίνει ότι «η ενίσχυση μέσω στρατιωτικών δαπανών λειτούργησε προσωρινά, αλλά ο κύκλος ανάπτυξης τελείωσε».

Ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, παραδέχθηκε πως οι φορολογικές αλλαγές έχουν πλήξει τις επιχειρήσεις και ότι τα κρατικά αποθέματα έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη νέα οικονομική πραγματικότητα.

Αυξανόμενες ανισότητες και κοινωνική πίεση

Παρά τις δυσκολίες, οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι κατέγραψαν αύξηση 11% στα συνολικά τους κέρδη, σύμφωνα με το Forbes Russia. Αντίθετα, τα χαμηλά εισοδήματα δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση. Η αναλύτρια Αλεξάνδρα Προκοπένκο εκτιμά πως «ο πόλεμος έχει διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες – οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι».

Στην επαρχία, κάτοικοι όπως η Λιουμπόφ Σεργκέεβνα από το Γκολίτσινο ζουν με συντάξεις που μετά βίας καλύπτουν τα βασικά έξοδα. «Μαζί τα καταφέρνουμε, αλλά μόνη μου δεν θα μπορούσα», λέει, εκφράζοντας απαισιοδοξία ότι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν πριν το τέλος του πολέμου.

Παρά τα οικονομικά προβλήματα, η ίδια δηλώνει πως «θα αντέξουμε για το καλό σκοπό», επιβεβαιώνοντας την πίστη της στην επίσημη γραμμή της χώρας.

Πηγή: CNN.COM