Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως προχωρά στην απενεργοποίηση του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε από τη EuroLeague, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την επιλογή του μέσω story, στο οποίο εμφανίζεται από το Σούνιο, στέλνοντας ένα μήνυμα με ιδιαίτερο τόνο.

«Αυτός ο λογαριασμός θα κλείσει επ’ αόριστον, καθώς ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση», ανέφερε.