Αισιοδοξία επικρατεί γύρω από την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως αποφεύγει τελικά την πόρτα του χειρουργείου για τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας Record, η αποθεραπεία του 26χρονου παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξελίσσεται θετικά, με τον ίδιο να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση τόσο στον πόνο όσο και στο ατομικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Παρά την πρόοδο, δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του, καθώς το ιατρικό επιτελείο προχωρά με προσοχή στα επόμενα βήματα.

Ο Ιωαννίδης έχει να αγωνιστεί από τις 23 Φεβρουαρίου, έχοντας χάσει ήδη μεγάλο αριθμό αγώνων μέσα στη σεζόν, κάτι που επηρέασε σημαντικά την παρουσία του και τη συνολική του αγωνιστική συνέχεια.