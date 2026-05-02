Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Τζακ Γκρίλις, με εικόνες από νυχτερινή του έξοδο στο Μάντσεστερ να προκαλούν έντονη κριτική στην Αγγλία.

Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός καταγράφηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ, ενώ φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον έδειχναν να κοιμάται σε καναπέ μέσα στην ημέρα, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από μερίδα των ΜΜΕ.

Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.

Η απάντησή του ήρθε μέσω Instagram, όπου επέλεξε να ρίξει τους τόνους, αλλά και να στείλει το δικό του μήνυμα. Με ανάρτηση από το γυμναστήριο, ο Γκρίλις έγραψε: «Αφήστε με να ζήσω… Ανυπομονώ να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο».

Ο 30χρονος αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην Έβερτον, έχοντας παραχωρηθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, και μέχρι τον τραυματισμό του είχε σημαντική παρουσία στην πορεία της ομάδας.