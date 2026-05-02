Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Τζακ Γκρίλις, με εικόνες από νυχτερινή του έξοδο στο Μάντσεστερ να προκαλούν έντονη κριτική στην Αγγλία.

Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός καταγράφηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ, ενώ φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον έδειχναν να κοιμάται σε καναπέ μέσα στην ημέρα, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από μερίδα των ΜΜΕ.

Η απάντησή του ήρθε μέσω Instagram, όπου επέλεξε να ρίξει τους τόνους, αλλά και να στείλει το δικό του μήνυμα. Με ανάρτηση από το γυμναστήριο, ο Γκρίλις έγραψε: «Αφήστε με να ζήσω… Ανυπομονώ να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο».

Ο 30χρονος αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην Έβερτον, έχοντας παραχωρηθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, και μέχρι τον τραυματισμό του είχε σημαντική παρουσία στην πορεία της ομάδας.

