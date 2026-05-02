Στους 727.377 έφθασε το 2025 ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ το 2024 οι επισκέπτες είχαν ανέλθει σε 748.494, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε πέρυσι κατά 21.117 άτομα, σε σύγκριση με το 2024.

Στην Αρχαία Ολυμπία

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών διαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό από τους επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και στο μουσείο ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ειδικότερα, η επισκεψιμότητα καταγράφηκε ως εξής:

*Τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, τον επισκέφθηκαν πέρυσι 276.674 άτομα, ενώ το 2024 οι επισκέπτες είχαν φθάσει τους 301.987.

*Το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, το επισκέφθηκαν το 2025, 301.459 άτομα, ενώ το 2024 οι επισκέπτες είχαν ανέλθει σε 286.519.

*Το μουσείο ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, το επισκέφθηκαν το 2025, 16.390 άτομα, ενώ το 2024 ο αριθμός των επισκεπτών είχε φθάσει τους 16.620.

Συνολικά λοιπόν, τον αρχαιολογικό χώρο και τα δύο μουσεία επισκέφθηκαν το 2025, 594.523 άτομα, ενώ το 2024 οι επισκέπτες είχαν ανέλθει σε 605.126, με αποτέλεσμα να υπάρξει μείωση των επισκεπτών κατά 10.603 άτομα.

Στην υπόλοιπη Ηλεία

Στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και στα μουσεία που λειτουργούν στην Ηλεία, το 2025 καταγράφηκε, σε σύγκριση με το 2024, αύξηση των επισκεπτών στο κάστρο Χλεμούτσι και στην μουσειακή συλλογή Ήλιδας, ενώ μείωση επισκεπτών σημειώθηκε στο ναό του Επικούρειου Απόλλωνα και στο μουσείο του Πύργου.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επισκεπτών διαμορφώθηκε ως εξής:

*Τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα, τον επισκέφθηκαν το 2025, 26.856 άτομα, έναντι 31.360, την προηγούμενη χρονιά.

*Το κάστρο Χλεμούτσι, το επισκέφθηκαν πέρυσι 16.560 άτομα, έναντι 15.931, το 2024.

*Το μουσείο Πύργου, το επισκέφθηκαν πέρυσι 2.505 άτομα, έναντι 4.524 το 2024.

*Τη μουσειακή συλλογή Ήλιδας, την επισκέφθηκαν το 2025, 3.890 άτομα, έναντι 2.470 την προηγούμενη χρονιά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία επισκέφθηκαν την περσινή χρονιά, 49.811 άτομα, έναντι 54.285 το 2024, δηλαδή οι επισκέπτες μειώθηκαν το 2025 κατά 4.474 άτομα.

Στην Αιτωλοακαρνανία

Το κάστρο της Βόνιτσας και ο αρχαιολογικός χώρος των Οινιάδων κατέγραψαν το 2025 την μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών, ενώ μείωση επισκεπτών σημειώθηκε στο κάστρο της Ναυπάκτου, στο «Ξενοκράτειο» αρχαιολογικό μουσείο του Μεσολογγίου κ.α.

Αναλυτικότερα, η επισκεψιμότητα καταγράφηκε ως εξής:

*Το κάστρο της Ναυπάκτου, το επισκέφθηκαν το 2025, 30.751 άτομα, έναντι 34.133, το 2024.

*Το «Ξενοκράτειο» αρχαιολογικό μουσείο Μεσολογγίου, το επισκέφθηκαν πέρυσι 6.624 άτομα, έναντι 7.472, το 2024.

*Το μουσείο Θέρμου, το επισκέφθηκαν το 2025, 3.001 άτομα, έναντι 3.444, το 2024.

*Το μουσείο του Αγρινίου, το επισκέφθηκαν πέρυσι 1.505 άτομα, έναντι 1.622 την προηγούμενη χρονιά.

*Τον αρχαιολογικό χώρο των Οινιάδων, τον επισκέφθηκαν το 2025, 2.173 άτομα, έναντι 1.579, το 2024.

*Το κάστρο της Βόνιτσας, το επισκέφθηκαν το 2025, 4.126 άτομα, έναντι 2.569, το 2024.

*Το κάστρο του Αντιρρίου, το επισκέφθηκαν πέρυσι 1.108 άτομα, έναντι 1.084 την προηγούμενη χρονιά.

*Τον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας, τον επισκέφθηκαν το 2025, 1.194 άτομα, έναντι 1.738, το 2024.

*Τον αρχαιολογικό χώρο της Καλυδώνας, τον επισκέφθηκαν πέρυσι 658 άτομα, έναντι 493 την προηγούμενη χρονιά.

*Τις Ρωμαϊκές Θέρμες του Αγίου Θωμά, τις επισκέφθηκαν το 2025, 248 άτομα, έναντι 323, το 2024.

*Το μουσείο Θυρρείου, το επισκέφθηκαν πέρυσι 254 άτομα, έναντι 185, το 2024.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τον Απρίλιο του 2025 ο αρχαιολογικός χώρος Θέρμου παρακολουθείται χωριστά από το αντίστοιχο μουσείο και ο αριθμός των επισκεπτών κατά την διάρκεια του εννεαμήνου έφθασε τους 1.136.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκαν το 2025, 52.778 άτομα, ενώ το 2024 οι επισκέπτες είχαν φθάσει τους 54.642. Όπως προκύπτει, ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε πέρυσι, σε σύγκριση με το 2024, κατά 1.864 άτομα.

Στην Αχαΐα

Μόνο το μουσείο του Αιγίου κατέγραψε αύξηση επισκεπτών το 2025, ενώ αντίθετα μείωση επισκεπτών καταγράφηκε στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης και στο φρούριο του Ρίου.

Ειδικότερα, η επισκεψιμότητα διαμορφώθηκε ως εξής:

*Το αρχαιολογικό μουσείο της Πάτρας, το επισκέφθηκαν το 2025, 23.332 άτομα, έναντι 26.621, το 2024.

*Τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, τον επισκέφθηκαν την περσινή χρονιά, 3.615 άτομα, έναντι 6.148, το 2024.

*Το μουσείο του Αιγίου, το επισκέφθηκαν πέρυσι 3.159 άτομα, έναντι 1.009, το 2024.

*Το φρούριο του Ρίου, το επισκέφθηκαν το 2025, 159 άτομα, έναντι 663 την προηγούμενη χρονιά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Αχαΐας επισκέφθηκαν την περσινή χρονιά, 30.265 άτομα, έναντι 34.441 το 2024, δηλαδή οι επισκέπτες μειώθηκαν το 2025 κατά 4.176 άτομα.