Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο επέστρεψε ο Αρκάς, λέγοντας τη δική του «Καλημέρα» με τον γνώριμο, αιχμηρό του τρόπο.

Στο νέο σκίτσο, πρωταγωνιστούν –για ακόμη μία φορά– πρόβατα, με έναν κουρέα να δίνει οδηγίες: «Λίγο στα πλάγια και πίσω σβηστά!». Ωστόσο, το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι το «κούρεμα» δεν είναι απλώς αισθητικό, αλλά αποκτά ξεκάθαρα συμβολικό χαρακτήρα.

Το νόημα πίσω από το σκίτσο

Ο Αρκάς αξιοποιεί την εικόνα του κοπαδιού για να σχολιάσει τη μαζική συμπεριφορά και την έλλειψη ατομικότητας. Το πρόβατο που «κουρεύεται» αποκτά σχεδόν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ενώ η διαδικασία θυμίζει περισσότερο διαμόρφωση ταυτότητας παρά απλή περιποίηση.

Η φράση του κουρέα παραπέμπει ευθέως σε γλώσσα καθημερινότητας, όμως μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο αποκτά ειρωνική διάσταση: όλοι μοιάζουν ίδιοι, όλοι περνούν από την ίδια «επεξεργασία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σκιτσογράφος χρησιμοποιεί τα πρόβατα για να περάσει μηνύματα. Συχνά, τα συγκεκριμένα ζώα λειτουργούν ως μεταφορά για τη συμμόρφωση και την άκριτη αποδοχή, με τον δημιουργό να σχολιάζει κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές με υπαινιγμούς .

Χιούμορ με αιχμή

Το σκίτσο ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την κριτική. Από τη μία προκαλεί χαμόγελο με την απλότητα της σκηνής, από την άλλη αφήνει ένα σαφές υπονοούμενο για την απώλεια της μοναδικότητας και την τάση των ανθρώπων να «κουρεύονται» – μεταφορικά – σύμφωνα με πρότυπα.

Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος του, δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις. Αντίθετα, αφήνει τον αναγνώστη να ερμηνεύσει το μήνυμα, κάτι που αποτελεί και βασικό χαρακτηριστικό των έργων του: λίγες λέξεις, αλλά πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης .

Η δύναμη της «Καλημέρας»

Οι καθημερινές «Καλημέρες» του Αρκά έχουν εξελιχθεί σε μικρά σχόλια της επικαιρότητας και της κοινωνίας. Με απλές εικόνες και σύντομους διαλόγους, καταφέρνει να θίξει ζητήματα όπως η ταυτότητα, η διαφορετικότητα και η συλλογική νοοτροπία.

Και αυτή τη φορά, το μήνυμα μοιάζει ξεκάθαρο: Σε έναν κόσμο που προωθεί την ομοιομορφία, το ερώτημα δεν είναι ποιος «κουρεύεται», αλλά ποιος επιλέγει να μη γίνει μέρος του κοπαδιού.