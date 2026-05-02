Το απόγευμα του Σαββάτου (2/05) ανοίγει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο , όπου ο Παναιτωλικός υποδέχεται υποδέχεται την Κηφισιά. Αμφότερες οι ομάδες στην προηγούμενη αναμέτρηση τους, είχαν βγει ισόπαλες 0-0.

Βρίσκονται στους 31 βαθμούς και οι δύο και θέλουν να αποφύγουν, κάθε ενδεχόμενο περιπέτειας στη μάχη για την παραμονή. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1 λέει στις 17:00.

Λίγο αργότερα στις 17:30 η αναμέτρηση που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι αυτή ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ Novibet στις Σέρρες.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται κοντά βαθμολογικά, 27 οι γηπεδούχοι ( μετά το 1-0 στη Λάρισα) και 24 οι φιλοξενούμενοι που βρίσκονται στην τελευταία θέση. «Μάχη» ζωής και θανάτου. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 2.

Στο τελευταίο παιχνίδι των play out ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον πρωτοπόρο Ατρόμητο με 40 βαθμούς. Οι «Αρκάδες» έχουν 25 και θέλουν να αφήσουν πίσω το αρνητικό αποτέλεσμα στην Αθήνα με 2-1.

Βρίσκονται στη θέση του υποβιβασμού 13 η και με νίκη μένουν ζωντανοί. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.