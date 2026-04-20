Η δεύτερη αγωνιστική των play offs της Super league ολοκληρώθηκε με νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-0 και του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με 2-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα η διαφορά έχει μείνει ως έχει ( ΑΕΚ 66 β. , Ολυμπιακός 61 β. , ΠΑΟΚ 58 β. και Παναθηναϊκός 50 β.).

Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και η συνέχεια θα είναι συναρπαστική:

3η αγωνιστική (02-03 Μαΐου)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (09-10 Μαΐου)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά τίτλου, συνεχίζοντας να καταδιώκει την ΑΕΚ, από την οποία απέχει πέντε βαθμούς. Παρά τη διαφορά, διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για την υπεράσπιση του πρωταθλήματος, αν και τα προγνωστικά δεν την ευνοούν ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπερυπολογιστή της πλατφόρμας Football Meets Data, η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για την κορυφή με ποσοστό 82,5%. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 16%, ενώ ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει μόλις 1,5%.

Όσον αφορά τη δεύτερη θέση, οι Πειραιώτες έχουν προβάδισμα με 62,1%, την ώρα που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 21% και η ΑΕΚ στο 16,9%.

Για την τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ως επικρατέστερος με 75%, ενώ ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 21,8%, ο Παναθηναϊκός με 2,5% και η ΑΕΚ με 0,7%.

Τέλος, για την τέταρτη θέση, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει συντριπτικό ποσοστό 97,5%, με τον ΠΑΟΚ στο 2,5% και τον Ολυμπιακό στο 0,1%.