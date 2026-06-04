Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα.

Τηλεοπτικά από Alpha.

Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.