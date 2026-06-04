Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα.
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Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα.
Τηλεοπτικά από Alpha.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης και γράφοντας ιστορία με το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της. Κεντρικό πρόσωπο, παρά την ήττα των Λονδρέζων στη διαδικασία, ήταν ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο οποίος αστόχησε στο καθοριστικό τελευταίο πέναλτι. Αμέσως μετά τη λήξη, ο Μαρκίνιος έσπευσε […]
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 2 της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο δύο σημαντικά ερωτηματικά παραμένουν για τον Εργκίν Αταμάν. Οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης, χωρίς όμως να είναι ακόμη δεδομένη η παρουσία τους στο Game 2 της σειράς (5/6, 21:00). Η συμμετοχή […]
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ιουνίου, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε αλλαγές σε πρόσωπα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να αφήσει προσωρινά το 4-2-3-1, δοκιμάζοντας το 3-4-3 ως εναλλακτική λύση ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων του Nations League που ακολουθούν το φθινόπωρο. Αναλυτικά η […]
Το Μουντιάλ επιστρέφει το 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά και οι αναμνήσεις επίσης από το τουρνουά των ΗΠΑ το 1994. Κανείς όμως δεν συνδέει εκείνη τη διοργάνωση με περισσότερη θλίψη από την ιστορία του Αντρές Εσκομπάρ. Του Κολομβιανού αμυντικού που βρέθηκε από τα γήπεδα της μεγαλύτερης […]
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Γιορκ Νικς, όταν φίλαθλος αποφάσισε να εισβάλει στο παρκέ για να πλησιάσει τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Με 6:32 να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης και τους Νικς να προηγούνται με 92-86, ο οπαδός πέρασε στον αγωνιστικό […]