Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ιουνίου, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε αλλαγές σε πρόσωπα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να αφήσει προσωρινά το 4-2-3-1, δοκιμάζοντας το 3-4-3 ως εναλλακτική λύση ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων του Nations League που ακολουθούν το φθινόπωρο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρέτσος , Ρότα, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας, Τζόλης, Τεττέη, Παυλίδης.