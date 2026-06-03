Η Εθνική Ελλάδας αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (3/6) για τη Στοκχόλμη, όπου θα δώσει το πρώτο από τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει μέσα στον Ιούνιο.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία το βράδυ της Πέμπτης, σε μια αναμέτρηση που προσφέρει την ευκαιρία για δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων του Nations League που ακολουθούν τον Σεπτέμβριο.

Μετά το ματς στη σουηδική πρωτεύουσα, η «γαλανόλευκη» θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το δεύτερο φιλικό της απέναντι στην Ιταλία, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή (7/6) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας