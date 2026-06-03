Στη Σουηδία βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (03/06) η Εθνική Ελλάδας, ενόψει του πρώτου από τα δύο απαιτητικά φιλικά παιχνίδια που θα δώσει τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» έφτασε στη Στοκχόλμη λίγο μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία το βράδυ της Πέμπτης (5/6, 20:00 ώρα Ελλάδας). Η αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και τακτικές ενόψει των επίσημων αγώνων του φθινοπώρου.

Μετά το τέλος του φιλικού στη σκανδιναβική χώρα, η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, καθώς ακολουθεί ακόμη μία δυνατή δοκιμασία. Την Κυριακή, η Εθνική θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την αποστολή να μεταβαίνει απευθείας στην Κρήτη μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τη Σουηδία.