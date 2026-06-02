Το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, θα είναι αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Μάριο Οικονόμου.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι διεθνείς ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του.

Οι εκδηλώσεις πένθους έχουν ήδη ξεκινήσει από τις εθνικές ομάδες, με την Εθνική Κ15 να αγωνίζεται με μαύρα περιβραχιόνια στο διεθνές αναπτυξιακό τουρνουά της Παραγουάης, στέλνοντας το δικό της μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του εκλιπόντος.

Ανάλογες κινήσεις θα πραγματοποιηθούν και από τα υπόλοιπα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας.

Η Εθνική Νέων θα τιμήσει τη μνήμη του στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά της Θεσσαλονίκης, ενώ μαύρα περιβραχιόνια θα φορέσει και η Εθνική Γυναικών στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γεωργία στην Τιφλίδα.