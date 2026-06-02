Ξέρω, ξέρω, όλοι ασχολούνται με τον Ζουμπκόφ. Τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ. Απομένουν τα τυπικά και το πιο πιθανό είναι να ανακοινωθεί με όλα τα συναφή αύριο. Οι αριθμοί του Ουκρανού δείχνουν πως πρόκειται για μία εξαιρετική μεταγραφή. Ψαγμένη. Ο Ριμπάλτα κινήθηκε κάτω από τα ραντάρ, όταν χρονικά η πρόταση της ΑΕΚ βγήκε σε site στην Τουρκία, ο Καταλανός έκανε την «πάσα» του στον Ρομάνο και έτσι απλά έγινε το «μπαμ» και εντός συνόρων.

Σήμερα ωστόσο, καταγράφηκε μία ανακολουθία από την πλευρά της ΠΑΕ ΑΕΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια και πολύ περισσότερο φέτος, η ΠΑΕ έκανε σημαία το «κυνήγι» που… έτρωγε από τον Λανουά και τους διαιτητές που όριζε. Τα πράγματα ωστόσο πράγματι ηρέμησαν στα play off με τους ξένους διαιτητές.

Προσέξτε όμως τώρα. Για μία ολόκληρη διετία, η ΑΕΚ ήταν απέναντι από τον Λανουά. Δύο φορές πήγε στην UEFA ο Μάριος Ηλιόπουλος με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τη διαιτησία! Ειδικότερα όμως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, έχουν καταγραφεί πολλές διαμαρτυρίες των «κιτρινόμαυρων» εις βάρος του Λανουά και των διαιτητών.

Θυμίζω:

Το ματς στη Λάρισα για τη φάση της μη αποβολής του Παντελάκη από τον Μόσχου.

Το περιβόητο ματς με την Κηφισιά και το ανύπαρκτο πέναλτι που δόθηκε υπέρ των γηπεδούχων.

Το αδιανόητο σκηνικό του εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με πρωταγωνιστή τον Λανουά. Τότε η ΑΕΚ έφτασε να κυνηγήσει τον Γάλλο αρχιδιαιτητή με καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας κατηγορώντας τον για ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος!

Το παιχνίδι με το ΟΦΗ στο Ηράκλειο και το ακυρωμένο γκολ του Ζοάο Μάριο.

Όλα αυτά πριν το τέλος του πρώτου γύρου, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πηγαίνει -όπως προανέφερα, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός έτους στην UEFA, μαζί με τον Μηνά Λυσάνδρου αυτή τη φορά, προκειμένου να μιλήσει για τη διαιτησία.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς υπήρξε νέος «κύκλος» διαμαρτυριών.

Την 1 η Φεβρουαρίου η ΑΕΚ εξαπέλυσε μία άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της διαιτησίας και συγκεκριμένα του Μάκελι, τον οποίο έφερε ο Λανουά για την απόδοση του ίδιου και του βοηθού του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ανέβασε μέχρι και 21 φάσεις στα social media.

Το πέναλτι στο Πανθεσσαλικό υπέρ του Βόλου προκάλεσε «χλιαρές» διαμαρτυρίες, ειδικά όταν έγιναν παρόμοιες φάσεις σε άλλα παιχνίδια.

Εδώ οφείλω να θυμίσω τι έχει πει για τον Λανουά ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αρχικά στις 31/12/2025 στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου: «Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή… Το γεγονός ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι όλα είναι καλά, όπως λέει ο κ. Λανουά…».

Πριν από έξι μήνες λοιπόν η ΑΕΚ έλεγε πως τα πράγματα δεν είναι καλά, όπως υποστήριζε ο κ. Λανουά. Τώρα από τη διαρροή της ΠΑΕ προκύπτει «ομαλοποίηση».

Λίγες μέρες μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος, στην απολογία του στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ στις 11 Φεβρουαρίου του 2026, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ τόνισε:

«Γίνεται συζήτηση με τον κ. Λανουά. Το παιχνίδι θα είναι 50-50 είπαν και το ίδιο είπε και ο διαιτητής πριν τον αγώνα. Μην ακούτε τις φήμες είπε. Έγινε μακελειό με φάσεις, κάρτες που δεν δόθηκαν, κόκκινες και όλα τα υπόλοιπα. Είχε υποχρέωση ο τότε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και τώρα πρόεδρος της ΕΠΟ να είναι red flag. Τελικά τον άφησε να είναι διαιτητές. Ήταν 21 φάσεις που δεν δόθηκαν. Με πέναλτι περίεργα…».

Την ίδια μέρα μάλιστα, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε τονίσει: «Καταγγείλαμε τον κ. Λανουά στην επιτροπή δεοντολογίας λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν ότι δήθεν προπηλακίστηκε. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής».

Υπενθυμίζω, ότι στις 12/11/2025, όταν είχε γίνει γνωστό πως η ΑΕΚ θα κινηθεί νομικά εις βάρος του Λανουά είχε γράψει:

«Η υπόθεση λοιπόν αφού έγινε η καταγγελία, θα πάει στην ΕΠΟ. Εκεί «ανήκει» η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν δεν έχει γίνει ήδη, αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναλάβει την υπόθεση ένας ερευνητής ή μία ερευνήτρια, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δώστε προσοχή τώρα για να ξέρετε τι να περιμένετε και τι όχι… Οι υποθέσεις που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη επιτροπή πηγαίνουν… αργά! Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα τρίμηνο – τετράμηνο. Άλλες υποθέσεις μπορεί να πάρουν μέχρι και ένα χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσουν…. Αυτή η υπόθεση λοιπόν έχει δύο δρόμους. Η πρώτη είναι η ερευνήτρια να βρει στοιχεία και αποδείξεις, ή να τα παρέχει η ΑΕΚ. Με τι θα μπορούσε να κινδυνεύει ο Λανουά; Η λίστα είναι μεγάλη. Από απλό πρόστιμο, μέχρι… απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο ή να… αθωωθεί – απαλλαγεί. Η δεύτερη είναι η υπόθεση αργά ή γρήγορα να πάει στο… αρχείο. Αλήθεια εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί;».

Την Τρίτη, στην Επιτροπή Επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου (προφανέστατα με τη σύμφωνη γνώμη των Λυσάνδρου και Δέδε τους οποίους συμβουλεύεται), ψήφισε υπέρ της παραμονής του Στεφάν Λανουά.

Ψήφισε υπέρ της παραμονής του Γάλλου αρχιδιαιτητή -για να μη… συνταχθεί, όπως θέλουν να λένε, με τον Ολυμπιακό, αν και θα μπορούσε να διαχωρίσει τη θέση της με ένα «λευκό»- ο οποίος πήγε να της κάνει όχι μία, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον έξι φορές «ζημιά» κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος που κατέκτησε (σύμφωνα με όσες φορές φώναξε η ΑΕΚ), αλλά και να την «καταστρέψει» με την ιστορία του προπηλακισμού!

Ακολούθησε μία διαρροή από την ΠΑΕ η οποία ανέφερε ότι δε θα μπορούσε να συμπράξει με τον Ολυμπιακό! Μαζί τους! Όμως για κάτσε λίγο… Δηλαδή στην ΠΑΕ ΑΕΚ θέλουν να πούνε στον κόσμο της ομάδας, ότι αν ο Ολυμπιακός ψήφιζε υπέρ του Λανουά, τότε θα ψήφιζαν κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή, για να μην έχουν την ίδια ψήφο; Συγγνώμη αλλά η «εξήγηση» είναι κωμική!

Καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ διαμαρτυρόταν ΠΡΙΝ από τον Ολυμπιακό. Το να έχουν δύο αντίπαλοι οργανισμοί ίδια άποψη με διαφορετικά κριτήρια σε ένα ζήτημα, δεν είναι πρωτόγνωρο. Επίσης, αν δεν ήθελε να ψηφίσει ότι ψήφισε ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να ψηφίσει «λευκό»! Δεν το έκανε όμως και πλέον έχει εκτεθεί, ότι και να γράφουν τα troll.

Δεν μπορείς να δίνεις ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτόν που διατυμπανίζεις ότι ήθελε την καταστροφή σου. Χάνεις την έξωθεν καλή μαρτυρία, όσα post και αν έχουν αναλάβει την «εργολαβία».

Και δεν μπορώ να ακούω επίσης ότι θα έβαζε ο Ολυμπιακός τον δικό του αν δεν ήταν ο Λανουά; Από που θα τον «περνούσε» ο Ολυμπιακός; Από την ΕΠΟ του Γκαγκάτση που είχε μαζί του τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό; Ή μήπως δε θα είχε ψήφο η ΑΕΚ στον επόμενο αρχιδιαιτητή; Θα έλεγε ο Ολυμπιακός για παράδειγμα να μπει ο… Βαλέρι ή ο φούφουτος και θα περνούσε έτσι; Απλά η ΑΕΚ επέλεξε να πάει με το «διάολο» που ξέρει και τον «κυνηγάει» στην Δεοντολογία (άσχετα αν η υπόθεση οδεύει για το αρχείο).

Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση…