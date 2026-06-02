Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές ενόψει της παγκόσμιας συγκέντρωσης περίπου 5.000 μελών της οργάνωσης Hells Angels στην Ηγουμενίτσα. Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, με τους συμμετέχοντες να φιλοξενούνται στο Κάμπινγκ Δρέπανο.

Η διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον των διωκτικών αρχών, καθώς στο παρελθόν μέλη της οργάνωσης έχουν συνδεθεί διεθνώς με υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών. Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ήδη λάβει μέτρα για την πρόληψη τυχόν επεισοδίων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά την προηγούμενη μεγάλη συγκέντρωση της ομάδας στην περιοχή, πριν από περίπου δέκα χρόνια, είχε σημειωθεί περιστατικό βίας που οδήγησε στον θάνατο ενός 41χρονου Έλληνα. Το περιστατικό αυτό παραμένει σημείο αναφοράς για τις αρχές, οι οποίες επιδιώκουν να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μέτρων ασφαλείας.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στην Ήπειρο

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας θα ενισχυθεί με προσωπικό από γειτονικές υπηρεσίες. Παράλληλα, στην περιοχή θα μεταβεί κλιμάκιο περίπου 30 στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με έμφαση στην παρακολούθηση πιθανών υποθέσεων διακίνησης ναρκωτικών.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., στελεχών του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, απ’ όπου αναμένεται να εισέλθει στη χώρα μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων.

Συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές

Έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί συνεργασίας με διωκτικές αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα υψηλού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η πρόληψη και ο έλεγχος κάθε ύποπτης δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει συντάξει σχετική έκθεση για τη δραστηριότητα και τη δομή των λεσχών των Hells Angels που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στον συνολικό σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας.

Ποιοι είναι

Οι Άγγελοι της Κολάσεως είναι μια Λέσχη Μοτοσικλετιστών τα μέλη της οποίας συνήθως οδηγούν μοτοσικλέτες Harley-Davidson. Υπολογίζεται ότι στη λέσχη αυτή συμμετέχουν περίπου 6000 μηχανόβιοι με 467 παραρτήματα που βρίσκονται σε 59 χώρες, και θεωρείται η μεγαλύτερη λέσχη μοτοσικλετιστών στον κόσμο.

Πολυάριθμες αστυνομικές και διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπόλ, θεωρούν την λέσχη ότι ανήκει στο οργανωμένο έγκλημα

Διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών κατατάσσουν τους «Αγγέλους της Κολάσεως» ως μία από τις «μεγάλες τέσσερις συμμορίες μοτοσικλετιστών», μαζί με τους Pagans, τους Outlaws και τους Bandidos, και υποστηρίζουν ότι τα μέλη της πραγματοποιούν εκτεταμένα βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών, της διακίνησης κλεμμένων αγαθών, εκβιασμούς και επιχειρήσεις πορνείας.

Τα μέλη του οργανισμού ισχυρίζονται διαρκώς ότι είναι μόνο μια ομάδα ενθουσιωδών μοτοσικλετιστών που έχουν ενωθεί για να οδηγούν μοτοσικλέτες μαζί, καθώς και να διοργανώσουν κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ομαδικά ταξίδια, εράνους, πάρτι και συγκεντρώσεις μοτοσικλετιστών, και ότι τυχόν εγκλήματα είναι ευθύνη των άτομων που τα πραγματοποίησαν και όχι της λέσχης στο σύνολό της