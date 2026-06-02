Η Dua Lipa και ο Callum Turner ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, σε μια λιτή πολιτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Όλντ Μεριλεμπόουν στο Λονδίνο. Το ζευγάρι, ύστερα από δυόμισι χρόνια σχέσης, είχε στο πλευρό του λίγους και εκλεκτούς φίλους και συγγενείς.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, η Dua Lipa μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή στιγμή. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλώς «31.05.2026» συνοδεύοντας το μήνυμα με μια λευκή καρδιά.

Στις φωτογραφίες, η διάσημη τραγουδίστρια λάμπει από ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, αποπνέοντας κομψότητα και απλότητα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, η Dua Lipa επέλεξε για την ιδιαίτερη ημέρα της ένα μοναδικό σύνολο υψηλής ραπτικής Schiaparelli, που αποτελούνταν από λευκό ταγέρ και μακριά φούστα. Το look ολοκλήρωσαν λευκές γόβες στιλέτο του οίκου Christian Louboutin, λευκά γάντια και ένα εντυπωσιακό μεγάλο καπέλο, δημιουργώντας μια εμφάνιση που συνδύαζε διαχρονική φινέτσα και σύγχρονο στυλ.