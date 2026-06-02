Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις προχώρησε η Σάρον Στόουν μιλώντας για την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί από τον ίδιο της τον πατέρα.. Όπως παραδέχεται την πετούσε από τις σκάλες και την χτυπούσε με ζώνη.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον πατέρα της, η 68χρονη ηθοποιός Σάρον Στόουν – η γυναίκα sex symbol – είπε αρχικά στο podcast The Person Who Believed in Me: «Ο πατέρας μου ήταν ένας πραγματικά φανταστικός άνθρωπος, πολύ συμπονετικός. Ήταν τόσο εκλεπτυσμένος, σκληρός, έξυπνος και κουλ». Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπήρξε κακοποιητικός.

«Ήταν πιο σκληρός μαζί μου απ’ ό,τι με τον μικρότερο αδελφό μου», είπε η Στόουν. «Τελικά τον αντιμετώπισα όταν ήμουν 14 ετών, γιατί ήταν βίαιος».

Σάρον Στόουν: Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας;

Στη συνέχεια, περιέγραψε την κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα της. «Ναι, με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη. Ξέρετε, έβγαζε εκείνη τη ζώνη και μετά έτρωγα ένα γερό ξύλο, καταλαβαίνετε; Και τελικά, στα 14 μου, του μίλησα έξω από τα δόντια. Πραγματικά του τα είπα», θυμήθηκε.

Η Στόουν μετέφερε τα λόγια που του είπε και τον έκαναν να σταματήσει να ασκεί βία.

«Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μου φώναζε να κατέβω εκείνες τις σκάλες, σωστά; “Τώρα, ανάθεμά σε”. Και κατέβηκα τις σκάλες σαν τη βασίλισσα της Γαλλίας, ένα σκαλί τη φορά, και μετά στάθηκα μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: “Γιατί; Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας;

Αυτό συμβαίνει εδώ; Γιατί αν το χρειάζεσαι, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα”», περιέγραψε.

Όπως είπε, τα λόγια της είχαν επίδραση στον πατέρα της. «Έκλαψε. Και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Τελείωσε εκεί. Και μετά αρχίσαμε να μιλάμε. Μου μιλούσε. Σταμάτησε να χτυπά… και ήρθαμε πολύ κοντά».

Σάρον Στόουν για τον κακοποητικό παππού και την «τραυματισμένη» μητέρα της

Τα τελευταία χρόνια η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει όλο και πιο ανοιχτά για τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας.

Η σχέση με τη μητέρα της ήταν περίπλοκη, γεμάτη αγάπη αλλά και σκληρότητα. Η ίδια έχει περιγράψει τη Ντόροθι Στόουν ως μια γυναίκα με έντονο χιούμορ αλλά και βαθιά τραυματισμένη από τη δική της κακοποιητική παιδική ηλικία. Στις τελευταίες ημέρες της, μέσα σε παραλήρημα, επαναλάμβανε φράσεις ωμές, ακόμη και προσβλητικές, που η Στόουν μεταφέρει σχεδόν με τρυφερότητα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει την τελευταία φράση που της απηύθυνε πριν πεθάνει: «Μιλάς υπερβολικά πολύ, με κάνεις να θέλω να αυτοκτονήσω», κάνοντας τους παρευρισκόμενους να γελάσουν. «Σκέφτηκα: “δύσκολα το ξεπερνάει αυτό κάποιος, μαμά!”» έχει πει η ηθοποιός.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως τόσο η ίδια όσο και η αδελφή της είχαν υποστεί κακοποίηση από τον παππού τους – μια εμπειρία που, όπως λέει, στιγμάτισε ολόκληρη την οικογένεια.