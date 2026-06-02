H μεγάλη επιστροφή. Ο Κώστας Φορτούνης ξανά στο σπίτι του, στον Ολυμπιακό.. «He’s back home».

Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός «φωτογραφίζει» το νο7 των ερυθρολεύκων.

Ο αρχηγός που σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το ευρωπαϊκό του 2024, την κούπα του Conference League, γυρνάει εκεί που μεγαλούργησε. Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία, επιστρέφει στους Πειραιώτες για να μαγέψει ξανά.

Το deal μεταξύ των δύο πλευρών έχει «κλειδώσει» και πλέον αναμένονται άμεσα οι ανακοινώσεις. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η ΠΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο μεγάλο λιμάνι με μία ανάρτηση στα social media!

Με τη φανέλα με το «7» να κοσμεί εκ νέου τα αποδυτήρια και ένα λιτό: «He’s back home». «Επέστρεψε στο σπίτι του».

H τελευταία ανάρτηση του Κώστα Φορτούνη πριν φύγει από τον Ολυμπιακό

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα έντονα συναισθήματα που συνόδευσαν την αποχώρησή του από τον σύλλογο πριν από έναν χρόνο. Ο αρχηγός που συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές των «ερυθρόλευκων», είχε αποχαιρετήσει τότε την ομάδα της καρδιάς του με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μια δεκαετία γεμάτη χαρές, δυσκολίες και την ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Μια ανάρτηση που σήμερα αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Φορτούνης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Δέκα χρόνια στην ομάδα που λάτρεψα απο παιδί! Κομμάτι ενός κόσμου πύρινου με τον οποίο έζησα στιγμές μοναδικές! Χαρές λύπες δυσκολίες και στο τέλος ένας ονειρικός ευρωπαϊκός τίτλος! Δέκα χρόνια στην ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ. Ευχαριστώ όλους όσοι μοιράστηκαν μαζί μου τα αποδυτήρια αυτή την δεκαετία και τον μοναδικό λαό μας που ήταν πάντα εκεί! Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας»…!! 🔴⚪️