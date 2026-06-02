Σοκαριστικές εικόνες από τη Βραζιλία καταγράφουν τη στιγμή που μια γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο, όταν το μεταλλικό καπάκι υποχώρησε ξαφνικά κάτω από τα πόδια της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της 56χρονης γιαγιάς Donike Gocaj στο Μανχάταν, η οποία είχε χάσει τη ζωή της πέφτοντας σε ανοιχτό φρεάτιο στη Νέα Υόρκη.

Εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που καταγράφηκε την Κυριακή, δείχνει τη 32χρονη Fabiana Rosa να περπατά σε έναν ήσυχο δρόμο του Ρίο ντε Τζανέιρο, λίγο μετά την αποβίβασή της από μηχανάκι-ταξί, έχοντας στραμμένη την προσοχή της στο κινητό της τηλέφωνο.

Καθώς πατά πάνω στο καπάκι του φρεατίου, αυτό ανασηκώνεται απότομα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει κατευθείαν μέσα στο αποχετευτικό σύστημα.

Ο οδηγός του μηχανάκι-ταξί που την είχε μόλις αφήσει, φαίνεται να επιστρέφει τρέχοντας στο σημείο, ενώ περαστικοί σπεύδουν να βοηθήσουν. Οι υπηρεσίες διάσωσης κατάφεραν τελικά να την ανασύρουν σώα.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, γιατί το νερό έφτανε μέχρι το στήθος μου και η τρύπα ήταν πολύ βαθιά», δήλωσε η Rosa στα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, μετά τη μεταφορά της σε κοντινό νοσοκομείο.

Κατά την πτώση της, η γυναίκα χτυπήθηκε από το ίδιο το καπάκι, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, το καπάκι είχε τοποθετηθεί λανθασμένα, καθώς δύο επίδοξοι κλέφτες μετάλλων φέρεται να το είχαν μετακινήσει τη νύχτα.

