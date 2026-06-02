Μια νέα φάση του φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο ενδέχεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη αυξημένες θερμοκρασίες του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ανέφερε ότι το συγκεκριμένο Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί στη διάρκεια του 2026, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Προβλέψεις από εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ – ένα πιθανό «υπερ-Ελ Νίνιο».

Η ακριβής πρόβλεψη του χρόνου και της έντασης του φαινομένου παραμένει δύσκολη, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά μια χαρακτηριστική περιοχή του κεντρικού Ειρηνικού για ενδείξεις.

Θερμά νερά στα βάθη του Ειρηνικού

Το Ελ Νίνιο σχηματίζεται όταν μια αλλαγή στα πρότυπα των ανέμων επιτρέπει στα θερμότερα νερά να εξαπλωθούν σε όλο τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Αν και ένα τέτοιο φαινόμενο είχε προβλεφθεί, πολλοί επιστήμονες εκτιμούν ότι το επικείμενο κύμα θα είναι ασυνήθιστα ισχυρό.

«Είμαστε πολύ σίγουροι ότι έρχεται ένα μεγάλο γεγονός», δήλωσε ο καθηγητής Adam Scaife, επικεφαλής προβλέψεων του Met Office του Ηνωμένου Βασιλείου. «Μπορεί να είναι ακόμη και ένα φαινόμενο-ρεκόρ».

Τα δεδομένα από δορυφόρους, πλωτήρες και υποθαλάσσιους αισθητήρες δείχνουν ένα τεράστιο κύμα ασυνήθιστα ζεστού νερού – πάνω από 6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερο από τον μέσο όρο σε ορισμένα σημεία – να κινείται ανατολικά κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού.

Η Michelle L’Heureux, φυσική επιστήμονας στο Κέντρο Πρόγνωσης Κλίματος της NOAA, σημείωσε ότι η θερμότητα αυτή «ανταγωνίζεται ορισμένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο που έχουμε δει». Αυτή η υποθαλάσσια θερμότητα συνήθως προηγείται της ανόδου της θερμοκρασίας στην επιφάνεια, η οποία με τη σειρά της διαταράσσει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα.

Παγκόσμιες επιπτώσεις και κίνδυνοι

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ήδη θερμαινόμενου κόσμου», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres. «Οι επιπτώσεις θα είναι πιο σφοδρές, θα εξαπλωθούν ταχύτερα και θα ξεπεράσουν σύνορα με καταστροφική ταχύτητα».

Κανένα φαινόμενο Ελ Νίνιο δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο, ενώ οι επιπτώσεις του διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και την εποχή του έτους. Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο συνήθως προκαλεί ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες στη Νότια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Παράλληλα, μπορεί να αποδυναμώσει τον ινδικό μουσώνα και να προκαλέσει ξηρότερες συνθήκες στο βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής του Κέρατος της Αφρικής, ενώ στις νότιες ΗΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στην Ευρώπη, οι επιπτώσεις είναι λιγότερο προβλέψιμες, ωστόσο το Ελ Νίνιο μπορεί να οδηγήσει σε ήπιες αρχές και ψυχρότερα τέλη χειμώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οικονομικές και κλιματικές συνέπειες

Προηγούμενα φαινόμενα Ελ Νίνιο έχουν συνδεθεί με αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ή και τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, καθώς οι αποτυχίες καλλιεργειών και οι διαταραχές στο εμπόριο πλήττουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις οικονομίες.

Το φαινόμενο κορυφώνεται συνήθως γύρω στα Χριστούγεννα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη αν θα αποτελέσει ρεκόρ. Η εξέλιξή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα των ανέμων, τα οποία, σύμφωνα με τη L’Heureux, αποτελούν «τον μεγαλύτερο αστάθμητο παράγοντα».

Ακόμη κι αν το φετινό Ελ Νίνιο δεν φτάσει σε «υπερ» επίπεδα, οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι ακραίες, καθώς η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναζήσει φαινόμενο Ελ Νίνιο σε έναν τόσο θερμό πλανήτη.

Το θερμότερο έτος στην ιστορία;

«Το 2027 είναι πλέον πολύ πιθανό να είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ», δήλωσε ο Zeke Hausfather, κλιματικός επιστήμονας της ομάδας Berkeley Earth στις ΗΠΑ. Θύμισε ότι το 1998, «είχαμε ένα απίστευτα ισχυρό Ελ Νίνιο και μια εξαιρετικά ζεστή χρονιά για την εποχή». Αν συνέβαινε σήμερα, πρόσθεσε, «θα θεωρούνταν μια εξαιρετικά ψυχρή χρονιά σε σχέση με τις τελευταίες δύο δεκαετίες».

«Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επίδραση του ανθρώπου στο κλίμα», κατέληξε.