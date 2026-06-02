Οι αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστεράλαμβάνουν πλέον διαστάσεις πολιτικού ντόμινο, καθώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος παύει να υφίσταται και οιανεξάρτητοι βουλευτέςαυξάνονται, μεταβάλλοντας τους συσχετισμούς στη Βουλή.

Η ίδρυση τηςΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης)από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στη Νέα Αριστερά αλλά και συνολικά στο Κοινοβούλιο.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, που δεν ανήκουν σε κάποια Κοινοβουλευτική Ομάδα, ανέρχονται πλέον σε 39. Ο ευρύτερος χώρος της Κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση αποσύνθεσης και ταυτόχρονης ανασύνθεσης, με τις ισορροπίες να αλλάζουν ραγδαία.

Το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς

Το μεσημέρι της Τρίτης (02.06.2026) οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ γνωστοποίησαν με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Μαζί με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, η αποχώρηση των έξι σηματοδοτεί οριστικά το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στα έδρανα παραμένουν τέσσερις βουλευτές: η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε βουλευτές για τη συγκρότηση Ομάδας, όταν πρόκειται για κόμμα που συμμετείχε στις τελευταίες εκλογές.

Ανεξάρτητοι βουλευτές: αριθμός-ρεκόρ στη Βουλή

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες μειώνονται από οκτώ σε επτά, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές εκτοξεύονται στους 39 – αριθμός χωρίς προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία.

Το παράδοξο είναι ότι οι ανεξάρτητοι, χωρίς να αποτελούν ενιαίο φορέα, συνιστούν αριθμητικά τη δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Οι περισσότεροι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που στις εκλογές του 2023 είχε εκλέξει 47 βουλευτές και διεκδικούσε τη διακυβέρνηση.

Παράλληλα, εκκρεμεί η αντικατάσταση της Έφης Αχτσιόγλου, με πρώτο επιλαχόντα στη Δυτική Αθήνα τον Γιάννη Δραγασάκη και επόμενο τον Δημήτρη Βίτσα, σε περίπτωση που ο πρώτος δεν αποδεχθεί την έδρα.

«Βράζει» η Αριστερά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς μετά την αποχώρηση των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Οι περισσότεροι εξ αυτών –πλην του Δημήτρη Τζανακόπουλου– αναμένεται να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πρωτοβουλία λειτουργεί ως πόλος συσπείρωσης της Κεντροαριστεράς.

Οι εξελίξεις αυτές δεν ήρθαν αιφνιδιαστικά. Η συνύπαρξη των δύο πλευρών στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς είχε καταστεί δύσκολη, με τις στρατηγικές διαφορές για το μέλλον της Αριστεράς να οδηγούν σε ανοιχτή ρήξη. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ΕΛΑΣ απλώς επιτάχυνε μια ήδη δρομολογημένη διαδικασία.

Πολλοί από τους αποχωρήσαντες είχαν κοινή πολιτική πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα και διαφωνούσαν με την κατεύθυνση που επέλεξε η νέα ηγεσία υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Η εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος αποτύπωσε θεσμικά το χάσμα που είχε ήδη διαμορφωθεί.

Μαζί με τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης, αποχώρησαν και 143 στελέχη, τα οποία σε κοινή δήλωσή τους τόνισαν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να απαντήσει στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Πιθανό δεύτερο κύμα αποχωρήσεων

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ήδη ως καταλύτης για περαιτέρω ανακατατάξεις. Οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερο κύμα αποχωρήσεων, αυτή τη φορά από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Βουλή αποκτά έτσι μια ιδιότυπη εικόνα: επτά Κοινοβουλευτικές Ομάδες, 39 ανεξάρτητους βουλευτές και έναν χώρο της Κεντροαριστεράς που αναδιαμορφώνεται πάνω στα ερείπια προηγούμενων διασπάσεων.

Εν αναμονή εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν οι αναταράξεις θα επεκταθούν και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου το κλίμα παραμένει βαρύ μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Για αύριο, Τετάρτη (03.06.2026), έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρουσιάσει την πρόταση που θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου (06.06.2026) για την πορεία προς τις επόμενες εκλογές.

Η συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, καθώς οι εσωκομματικές διαφωνίες παραμένουν έντονες. Στελέχη όπως οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, που δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, ενδέχεται να αμφισβητήσουν τη διαδικασία και να αποχωρήσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα διάσπαση.

Στο παρασκήνιο συζητείται και το ενδεχόμενο παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου, σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου και εκλογής νέας ηγεσίας – σενάριο που προς το παρόν παραμένει στο επίπεδο της φημολογίας, σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά εύθραυστες ισορροπίες.