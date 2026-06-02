Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, με την προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Όπως τόνισε, σε αντίθεση με πριν από έναν χρόνο, το Ιράν εμφανίζεται πλέον πρόθυμο να συζητήσει ορισμένες πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος.

Ο Επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Υπάρχει η προοπτική το Ιράν να έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος. Πριν από έναν χρόνο το ιρανικό καθεστώς αρνούνταν να το κάνει».

Ο Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε επίσης ότι, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αποδεκτό από τη Γερουσία ή την αμερικανική κοινή γνώμη.

Τα Στενά του Ορμούζ και οι προϋποθέσεις των συνομιλιών

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Όπως ανέφερε, εάν το Ιράν επιθυμεί να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών, θα πρέπει να δεσμευθεί ότι δεν θα επιτίθεται πλέον σε διερχόμενα πλοία, δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευσης και θα συμβάλει στην απομάκρυνση των ναρκών από τη θαλάσσια περιοχή.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Ουάσιγκτον θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει την άρση του αποκλεισμού που έχει επιβάλει στο Ιράν, πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.

Οι όροι για το πυρηνικό πρόγραμμα και οι κυρώσεις

Παράλληλα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η ιρανική πλευρά θα πρέπει να δεσμευθεί σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση και την τύχη του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Επεσήμανε επίσης ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από την τήρηση συγκεκριμένων όρων και δεσμεύσεων από το Ιράν. «Το Ιράν δεν θα λάβει άρση κυρώσεων μόνο και μόνο επειδή θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ», ξεκαθάρισε.

Η στάση απέναντι στην πολιτική Τραμπ

Επιπλέον ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπερασπίστηκε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία για να περιοριστεί η ικανότητα της χώρας να παράγει συμβατικά όπλα, όπως πυραύλους και εκτοξευτές.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντική φθορά. Παρά ταύτα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς η παραγωγή τους παραμένει σχετικά εύκολη.