Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ προκάλεσε η αποκάλυψη του Axios για την έντονη τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Ισραηλινών στον Λίβανο.

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στον Νετανιάχου και τον χαρακτήρισε «αχάριστο». Ωστόσο, συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξαν προσωπικές προσβολές κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Σε αντίθεση με όσα διέρρευσαν, ο Τραμπ δεν είπε τίποτα προσωπικό στον Νετανιάχου, όπως ότι τον έσωσε από τη φυλακή ή ότι είναι μισητός παγκοσμίως», ανέφεραν πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου που φέρονται να γνωρίζουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

Οι ίδιες πηγές παραδέχθηκαν ότι η συνομιλία ήταν τεταμένη και ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν παράπονα σχετικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις αυτές παρουσίαζαν διαφορετικά τα αποτελέσματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια επειδή ανάρτηση του Νετανιάχου άφηνε να εννοηθεί πως, πέρα από την ακύρωση επιθέσεων στη Βηρυτό, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονταν κανονικά.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου φέρεται να διαμαρτυρήθηκε ότι ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου δημιουργούσε την εντύπωση πως το Ισραήλ είχε σταματήσει εντελώς τις επιχειρήσεις του, ενώ η Χεζμπολάχ συνέχιζε να απειλεί ισραηλινές δυνάμεις και κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

«Ο Τραμπ είπε πράγματι ότι είναι δύσκολο να παρουσιαστεί η θέση του Ισραήλ στη διεθνή κοινότητα και ότι αυτό οδηγεί σε αρνητικά αισθήματα απέναντί του», ανέφεραν συνεργάτες του Νετανιάχου. Κατά τις ίδιες πηγές, η συνομιλία ολοκληρώθηκε με συμφωνία πως το Ισραήλ θα απέχει από επιθέσεις στη Βηρυτό, εφόσον δεν δεχθεί επίθεση εντός των συνόρων του.

Οι αμερικανικές διαρροές

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν διαφορετική εικόνα για τη συνομιλία. Μιλώντας στο Channel 12 του Ισραήλ και στο Axios, υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μία από τις πιο δύσκολες επικοινωνίες μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Τραμπ εξοργίστηκε με την πρόθεση του Ισραήλ να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό» και ισχυρίστηκε ότι χάρη στη δική του παρέμβαση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν βρίσκεται στη φυλακή.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου πως η υλοποίηση των απειλών για βομβαρδισμό της Βηρυτού θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ.

Δύο πηγές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να υποστήριξε πως έχει συμβάλει προσωπικά στο να αποφύγει ο Νετανιάχου τη φυλάκιση.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Τώρα όλοι σε μισούν. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας όσων συμβαίνουν».

Άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν ιδιαίτερα οργισμένος και σε κάποια στιγμή φώναξε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Τι στο διά… κάνεις;».