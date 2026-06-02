Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία έχει φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, σύμφωνα με νέα έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας. Η μελέτη αποκαλύπτει σημαντικές κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, καθώς και αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Η έκθεση, που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα, αναφέρει ότι 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, εάν ληφθεί υπ’ όψιν αποκλειστικά το εισόδημά τους. Από το 2024 έως το 2025, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 16,1%, γεγονός που η Ένωση χαρακτηρίζει ως «θλιβερό ρεκόρ».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, άτομα με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Για έναν άγαμο, το όριο αυτό αντιστοιχεί σε 1.446 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών σε 3.036 ευρώ.

Μεγάλες περιφερειακές ανισότητες

Η έκθεση καταγράφει έντονες διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της χώρας. Η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας, 12,6% και 13,2% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Βρέμη καταγράφει 27,5%, η Σαξονία-Άνχαλτ 21,3%, το Αμβούργο 18,9% και το Βερολίνο 18,7%.

Ηλικιωμένοι και ευάλωτες ομάδες στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος η γήρανση του πληθυσμού να εξελιχθεί σε «παγίδα φτώχειας». Σύμφωνα με την Ένωση, σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες άνω των 65 ετών πλήττεται ή κινδυνεύει από φτώχεια. Εξίσου ευάλωτες ομάδες είναι τα άτομα που ζουν μόνα (30,3%), οι μονογονεϊκές οικογένειες (28,9%) και όσοι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (29,1%).

Επιπλέον, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν εργάζονται, ενώ το 70% των πληττόμενων είναι Γερμανοί πολίτες.

Αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών

Η Ένωση επισημαίνει ότι το 2025, το 6,9% του πληθυσμού δεν διέθετε επαρκές εισόδημα για να καλύψει τα βασικά έξοδα διαβίωσης, με τη θέρμανση να αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά.