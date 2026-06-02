Μια βόλτα στην παραλία λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία για μια γυναίκα στη Βόρεια Ουαλία, όταν παγιδεύτηκε σε κινούμενη άμμο τη στιγμή που η παλίρροια ανέβαινε επικίνδυνα.

Η έγκαιρη επέμβαση των διασωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν λίγα μόλις λεπτά πριν τα νερά καλύψουν πλήρως το σημείο όπου βρισκόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία Ριλ, με τη γυναίκα να έχει βυθιστεί στην άμμο σε απόσταση μεγαλύτερη των 275 μέτρων από την ακτή. Όταν το πλήρωμα της ναυαγοσωστικής λέμβου έφτασε στο σημείο περίπου στις 21:00 (τοπική ώρα), η στάθμη του νερού είχε ήδη φτάσει μέχρι τη μέση της.

Οι διασώστες ενήργησαν άμεσα, τοποθετώντας της σωσίβιο και γυρίζοντάς την ανάσκελα, μια τεχνική που βοήθησε να απελευθερωθούν τα πόδια της από την πίεση της άμμου. Στη συνέχεια, την ανέβασαν στη λέμβο και τη μετέφεραν στον σταθμό του RNLI (Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Ναυαγοσωστικής), όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Περιγράφοντας τη διάσωση, εκπρόσωπος του σταθμού RNLI Rhyl ανέφερε ότι η παράκτια ναυαγοσωστική λέμβος καθελκύστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη της κλήσης. Μόλις το πλήρωμα έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι η γυναίκα ήταν ακινητοποιημένη στην άμμο, ενώ η παλίρροια συνέχιζε να ανεβαίνει.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ομάδα Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος του Ριλ, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού από το RNLI μέσω Facebook, μία γυναίκα σχολίασε κάτω από την ανάρτηση εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τους διασώστες.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθήσατε την κόρη μου», έγραψε χαρακτηριστικά.