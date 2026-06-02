Με το χαρακτηριστικό του καυστικό χιούμορ, ο Αρκάς μας καλημερίζει την Τρίτη (2/6) μέσα από ένα σκίτσο που αποτυπώνει ανάγλυφα μια σύγχρονη «μάστιγα»: την πλήρη απροθυμία μας να διαβάσουμε περισσότερες από δύο αράδες, ακόμη κι αν η ζωή μας (ή η ζωή μιας αράχνης!) εξαρτάται από αυτό.

Στο σκίτσο της Τρίτης βλέπουμε έναν καθημερινό διάλογο ενός ζευγαριού με αφορμή έναν απρόσκλητο επισκέπτη στο μπάνιο. Η λύση στο πρόβλημα της «απειλητικής» αράχνης βρίσκεται μέσα σε ένα έντυπο οδηγιών, όμως το ζουμί είναι η αντίδραση της πρωταγωνίστριας μπροστά στο φυλλάδιο: «Δεν μπορείς να μου πεις εσύ; Πρέπει να κάτσω να διαβάσω όλο αυτό;».

Εύλογη η ερώτηση αν το λάθος είναι στην ύπαρξη φυλλαδίου οδηγιών για το πώς εξολοθρεύεται μια αράχνη ή στην απάντηση της κυρίας… Σε κάθε περίπτωση, ο Αρκάς, πίσω από το έξυπνο σκίτσο, κλείνει το μάτι στην εποχή των social media, των τίτλων και της ακαριαίας τηλεγραφικής πληροφορίας. Εκεί που το scroll down έχει αντικαταστήσει την ανάγνωση και οτιδήποτε ξεπερνά τις λίγες λέξεις φαντάζει… άθλος.

Μια απολαυστική, γεμάτη ειρωνεία «καλημέρα» που σίγουρα θα σας κάνει να χαμογελάσετε – αν βέβαια αντέξατε να διαβάσετε κι αυτό το κείμενο μέχρι το τέλος!