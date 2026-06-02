Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου ομολογητού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μαρίνος*

Νικηφόρος,

Νικηφορία,

Νικηφόρα*.

Άγιος Νικηφόρος: Ο Πατριάρχης που υπερασπίστηκε τις εικόνες

Ο πιο αναγνωρίσιμος Άγιος της ημέρας είναι ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής. Έζησε σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο για το Βυζάντιο, κατά την εποχή της Εικονομαχίας.

Ο Νικηφόρος δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός ηγέτης, αλλά ένας άνθρωπος με σπουδαία μόρφωση και ακλόνητο θάρρος. Όταν έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αρνήθηκε πεισματικά να υποκύψει στις πιέσεις του αυτοκράτορα Λέοντος του Ε΄ για την κατάργηση των εικόνων. Η στάση του αυτή του κόστισε τον θρόνο και τον οδήγησε στην εξορία, όπου και πέθανε, αφήνοντας όμως πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη συγγραμμάτων και πίστης.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.