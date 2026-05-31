Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου, τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής που συχνά αποκαλείται «γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας». Οι Άγιοι της ημέρας, είναι ο Άγιος Ερμείας ο Μάρτυρας, η Αγία Πετρονίλα η Μάρτυς που συγκαταλέγεται στις πρώτες χριστιανές μάρτυρες, ο Άγιος Μάγος ο Μάρτυρας που μαρτύρησε για την πίστη του και οι Άγιοι Ευσέβιος και Χαράλαμπος οι Μάρτυρες.
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:
- Ερμείας, Ερμεία
- Πετρονίλα
Ανατολή ήλιου: 06:04 – Δύση ήλιου: 20:41
Σελήνη 14.8 ημερών
- «Screening», fast-track άσυλο και ψηφιακή επιτήρηση: Τι αλλάζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο στο μεταναστευτικό τοπίo
- Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Ένας βρέφος μεταξύ των νεκρών (video)
- Ισραηλινός στρατός: Η επιχείρηση στον Λίβανο «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές»