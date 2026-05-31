Επιβατικό λεωφορείο στην Τουρκία κατέληξε σε προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις εννέα μηνών – ενώ ακόμη 33 άτομα τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Σαρίκιοϊ της επαρχίας Ντενιζλί, όταν το λεωφορείο προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα στον αυτοκινητόδρομο Ντενιζλί–Αϊδίν, κοντά στη συνοικία Τιρκάζ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Οι εικόνες από το σημείο προκάλεσαν σοκ και θλίψη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, καθώς και ομάδες του 112, της AFAD και της UMKE. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αρκετούς τραυματίες και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά από πολύωρη επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των θυμάτων είναι και ο οδηγός του λεωφορείου. Οι 33 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη την Τουρκία, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο φονικό δυστύχημα.

</p><p>

Πηγή: ahaber.com