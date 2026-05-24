Εικόνες χάους καταγράφηκαν στην Τουρκία, όπου η πολιτική ένταση κορυφώθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026. Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, μετά από δικαστική απόφαση που αφαίρεσε την εξουσία από την τωρινή ηγεσία του κόμματος.

Η επέμβαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και μέλη του CHP που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, όπου βρισκόταν ο Οζγκιούρ Οζέλ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσουν το πλήθος.

Εικόνες χάους στην Τουρκία: Χημικά και δακρυγόνα στο ιστορικό κτίριο

Οι αστυνομικοί έσπασαν τις μπάρες και τις εισόδους του χώρου, παρά τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίσουν την πρόσβαση. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών καθώς η ένταση αυξανόταν. Το ιστορικό κτίριο του CHP μετατράπηκε σε πεδίο «μάχης», με σκηνές χάους να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια πολιτών και δημοσιογράφων, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

What a shame. Members of Turkey’s main opposition party, the CHP, are being dragged out of their own headquarters by police and tear-gassed — after Kılıçdaroğlu called in the police to intervene. This is the party that founded the republic. pic.twitter.com/zEN7BeH1JG — Gönül Tol (@gonultol) May 24, 2026

Η δικαστική απόφαση και οι αντιδράσεις

Η κρίση ξέσπασε μετά την απόφαση δικαστηρίου της Άγκυρας, το οποίο έκρινε ως «απολύτως άκυρο» το 38ο συνέδριο του CHP, όπου ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει του επί χρόνια προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Το δικαστήριο επικαλέστηκε παρατυπίες στη διαδικασία και ουσιαστικά επανέφερε τον Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία, ακυρώνοντας παράλληλα την κεντρική εκτελεστική επιτροπή και τα υπόλοιπα κομματικά όργανα.

Polis, CHP Genel Merkezi’ne müdahale etti. Parti binasının otopark girişinde bulunan demir kapı, ekipler tarafından kırıldı. Polis, partililere biber gazı ile müdahale etti Binanın içerisinde bulunan partililer, ana giriş kapısını eşyalar ile kapattı Gelişmeler canlı aktarım… pic.twitter.com/913TFsU2sh — Medyascope (@medyascope) May 24, 2026

Ο Οζγκιούρ Οζέλ αντέδρασε έντονα, δημοσιεύοντας βίντεο μήνυμα στο οποίο δήλωσε πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει. «Το έγκλημά μας είναι ότι νικήσαμε το AKP», ανέφερε, προσθέτοντας πως «μπορούν να πάρουν τα σώματά μας, αλλά όχι τον αγώνα μας». Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Κιλιτσντάρογλου υπέβαλε αίτημα στην αστυνομία ζητώντας την επίσημη παράδοση των γραφείων του κόμματος στην ομάδα του πρώην προέδρου.

Εικόνες χάους στην Τουρκία: Πολιτικός σεισμός στο ιστορικό κόμμα

Παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία, η ένταση συνεχίστηκε τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος. Ο Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα μέλη του CHP να αποφύγουν ενέργειες που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία, ενώ ο εκπρόσωπός του εξέφρασε θλίψη για τις εικόνες βίας.

WATCH : Tear gas and fire extinguisher use reported inside CHP Headquarters, visibility inside drops to near zero. pic.twitter.com/OhJX0Or013 — Inside the conflict (@InsidConflict) May 24, 2026

Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν το βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του ιστορικού κόμματος που ίδρυσε ο Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και δημιουργούν νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας στην Τουρκία.

TURKISH POLICE BROKE INTO OPPOSITION HEADQUERTERS İN ANKARA Reports emerged overnight that an evacuation order for Republican People’s Party (CHP) headquarters is expected to be formally delivered this morning, following an interim court ruling removing Özgür Özel from the party… pic.twitter.com/lZG3jSVFCn — Ekrem İmamoglu News (@NareInanoglu) May 24, 2026

Polis, CHP Genel Merkezi’nde biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahale etti; yaralılar var. pic.twitter.com/frqydYiqmF — İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaaber) May 24, 2026

The leader of the party that won Türkiye’s last local elections was removed from office by the court. Police forcibly entered the CHP party headquarters… Are you happy pic.twitter.com/DqkrJHv2Mp — AhmetKartallll (@ahmetas03481601) May 24, 2026