Ένας 39χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά του Κουίνσλαντ στη βορειοανατολική Αυστραλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Kennedy Shoal, έναν γνωστό αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά, όταν ο άνδρας βούτηξε για ψαροντούφεκο. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, ο 39χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Queensland Ambulance, ο άνδρας πέθανε επιτόπου, πάνω στη ράμπα επιβίβασης του σκάφους.

Η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Κουίνσλαντ Ελέιν Μπερνς, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο άνδρας «ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα άλλο άτομο που βρισκόταν στην περιοχή μαζί του τη στιγμή της επίθεσης».

Η ίδια πρόσθεσε πως «το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτού του είδους το περιστατικό είναι πραγματικά φρικιαστικό», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους παρευρισκόμενους και στους διασώστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.