Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, το οποίο «καταστράφηκε μερικώς», όπως έγινε γνωστό από τους ιθύνοντές του.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του δικτύου, το στούντιο που βρίσκεται στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας υπέστη εκτεταμένες ζημιές, πιθανότατα από το ωστικό κύμα μιας έκρηξης. Τα τζάμια έσπασαν, αίθουσες καταστράφηκαν και ορισμένοι τοίχοι κατέρρευσαν.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο τη στιγμή της επίθεσης. Οι βομβαρδισμοί της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στο Κίεβο και στα περίχωρά του.

Απάντηση μετά την ουκρανική επίθεση

Η νέα αυτή επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ουκρανικό πλήγμα εναντίον σχολείου σε περιοχή κατεχόμενη από τη Ρωσία, για το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δεσμευθεί πως θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, συντρίμμια κάλυπταν τους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένα εμπορικό κέντρο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.

Η λειτουργία του ARD συνεχίζεται

Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD θα αξιολογηθεί, σύμφωνα με το δίκτυο. Παρά τις εκτεταμένες ζημιές, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται.

«Παρά την έκταση των ζημιών, η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και εναλλακτικά μέσα», ανέφερε το ARD.

«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.