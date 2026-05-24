Τέσσερις νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο και σε περιοχές γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πανικό στους κατοίκους.

Εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα

Η σφοδρή επίθεση προκάλεσε δονήσεις σε κτίρια σε ολόκληρο το κέντρο του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά σε κυβερνητικά γραφεία, πολυκατοικίες και σχολεία. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 600 drones και 90 πυραύλους, εκ των οποίων ένας ήταν βαλλιστικός μεσαίου βεληνεκούς.

«Απόψε η περιφέρεια του Κιέβου υφίσταται και πάλι μια μαζική εχθρική επίθεση με επιθετικά drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Μίκολα Καλάσνικ, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του υπουργείου. Η επίθεση συνεχίστηκε και μετά την ανατολή του ηλίου, προκαλώντας ζημιές σε εννέα συνοικίες της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο.

Στην περιοχή Σεβτσένκο, σχολικό κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ μέσα είχαν καταφύγει πολίτες, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε σούπερ μάρκετ και αποθήκες σε διάφορα σημεία της πόλης.

Μαρτυρίες και ανθρώπινες απώλειες

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, αρχικά αναφέρθηκε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στο Κίεβο, με 30 να νοσηλεύονται. Ζημιές σημειώθηκαν και στην ιστορική Πλατεία της Ανεξαρτησίας. «Ήταν μια τρομερή νύχτα για το Κίεβο», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι διασώστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές και να απομακρύνουν χαλάσματα, ενώ γιατροί παρέχουν βοήθεια στα θύματα.

4 νεκροί και 33 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν από τη νυχτερινή επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία τα ξημερώματα της Κυριακής κατά του Κιέβου, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση με πυραύλους και drones προκάλεσε ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια, κατοικίες, σχολεία και εμπορικές εγκαταστάσεις σε πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν όλη τη νύχτα.

Δημοσιογράφοι του Associated Press ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στο κέντρο της πόλης και σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν περιοχές του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ζημιές καταγράφηκαν σε περίπου 40 σημεία σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Στην περιοχή Σεβτσένκιβσκι, ένα πενταώροφο κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Σχολικό κτίριο που χρησιμοποιούσαν πολίτες ως καταφύγιο υπέστη ζημιές.

Η ανάρτηση Ζελένσκι

Σύμφωνα με ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram, η περιοχή επλήγη από υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ, ικανό να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενη χρήση του συγκεκριμένου πυραύλου, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο υπερηχητικός πύραυλος Ορέσνικ, πολλαπλών κεφαλών, είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά εναντίον της Ντνίπρο τον Νοέμβριο του 2024 και ξανά τον Ιανουάριο στη δυτική περιφέρεια του Λβιβ. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι το όπλο κινείται με ταχύτητα δέκα φορές μεγαλύτερη του ήχου και μπορεί να καταστρέψει υπόγεια καταφύγια «τρία, τέσσερα ή και περισσότερα επίπεδα κάτω από τη γη».

Ο Πούτιν είχε επίσης επισημάνει ότι ο πύραυλος ταξιδεύει «σαν μετεωρίτης» και είναι άτρωτος σε κάθε σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, προσθέτοντας πως ακόμη και με συμβατικές κεφαλές μπορεί να έχει καταστροφική ισχύ αντίστοιχη πυρηνικού πλήγματος.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information. We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Αντίποινα και διεθνείς αντιδράσεις

Η Μόσχα είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι η Ουκρανία θα υποστεί «αναπόφευκτη και σκληρή τιμωρία» για φερόμενη ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ, περιοχή υπό ρωσική κατοχή, όπου σύμφωνα με τη Ρωσία σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι στοχοποίησε αμάχους, υποστηρίζοντας πως έπληξε ρωσική μονάδα drones Rubicon που σταθμεύει εκεί.

Η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής το 2022, πλήττοντας συχνά πολιτικές υποδομές και προκαλώντας απώλειες αμάχων. Οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, έχουν επιβραδυνθεί, καθώς η προσοχή της Ουάσινγκτον επικεντρώνεται πλέον στη Μέση Ανατολή.