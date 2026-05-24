Οι αρχές της Καλιφόρνιας ανακοίνωσαν το Σάββατο 23/5 ότι παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας σε δεξαμενή με χημικά προϊόντα η οποία ενδέχεται να εκραγεί, μία ημέρα μετά την εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 40.000 κατοίκων από περιοχές νότια του Λος Άντζελες.

Η δεξαμενή περιέχει περίπου 26.000 λίτρα μεθακρυλικού μεθυλίου, ενός ιδιαίτερα εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χημικών. Οι αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος ρήξης ή έκρηξης, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει το Γκάρντεν Γκρόουβ, στην κομητεία Όραντζ.

📢 Health Advisory: Hazardous Materials Incident in Garden Grove A release of Methyl Methacrylate (MMA) has prompted mandatory evacuation orders in a defined area of Garden Grove. Please follow all instructions from local authorities to stay safe.https://t.co/HObxBVkEQP 1/5 pic.twitter.com/zL8lcOknK4 — California Department of Public Health (@CAPublicHealth) May 24, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η θερμοκρασία του επικίνδυνου υλικού αυξήθηκε από τους 25 στους 32 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής.

«Η αύξηση είναι κατά μέσο όρο ένας βαθμός Φαρενάιτ την ώρα, το οποίο είναι κακό νέο», δήλωσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κρεγκ Κόβεϊ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

I’m proclaiming a state of emergency in Orange County as California continues to respond to the hazardous chemical incident in Garden Grove.@Cal_OES has been mobilized for over 24 hours and state agencies are supporting impacted communities to protect public safety, and assist… pic.twitter.com/pOLZWkX0vD — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 23, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει μάχη για να ψύξει δεξαμενή, επιχειρώντας να αποτρέψει πιθανή έκρηξη που θα μπορούσε να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε εκτεταμένη κατοικημένη περιοχή.

«Θα ήταν απαράδεκτο να αφήσουμε να σπάσει και να εκραγεί αυτό το πράγμα», δήλωσε ο Κρεγκ Κόβεϊ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει το προσωπικό της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Όπως διευκρίνισε, χάρη στις εντολές εκκένωσης, οι μόνοι που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο είναι όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της διαρροής στη δεξαμενή, η οποία εντοπίστηκε την Πέμπτη.