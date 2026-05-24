Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της US Secret Service, ανακοίνωσε η υπηρεσία αυτή προστασίας του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για διερχόμενο τραυματία από διασταυρούμενα πυρά.

Τις στιγμές φόβου και αναστάτωσης που επικράτησαν στο σημείο κατέγραψε κάμερα δημοσιογράφου που ήταν στην περιοχή. Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ να γυρνά βίντεο για τα social media. Ενώ κάνει το ρεπορτάζ της, ξαφνικά ακούγονται οι πυροβολισμοί.

«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης με το iPhone μου για ένα βίντεο από τον Βόρειο Κήπο του Λευκού Οίκου, όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε προς την αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου, όπου βρισκόμαστε τώρα» αναφέρει σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Η δημοσιογράφος φαίνεται να πέφτει στο πάτωμα για να προστατευτεί και να ρωτά «τι είναι αυτό;». Η περιοχή έμεινε για ώρα αποκλεισμένη ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του έγραψε πως είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή «εμμονή» με την προεδρική κατοικία.

Κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ των CNN και ABC News, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπεστ και ήταν 21 ετών.

Ο νεαρός, από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων κι ήταν γνωστός στη Secret Service: είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.