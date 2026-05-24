Ο νεαρός ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο αργά το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν.

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της Secret Service και των (άλλων) δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της US Secret Service, ανακοίνωσε η υπηρεσία αυτή προστασίας του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο, εν παρόδω, για διερχόμενο τραυματία από διασταυρούμενα πυρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στόχος τριών φερόμενων ως αποπειρών κατά της ζωής του τα τελευταία δυο χρόνια, βρισκόταν στο κτίριο της προεδρίας την ώρα που ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών· είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

BREAKING: FOX News’ Chad Pergram reports on shots fired near the White House, says Secret Service took down shooter. pic.twitter.com/FvB2sdzZ2P — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

Δεν τον επηρέασε το περιστατικό, διαβεβαίωσε στην ανακοίνωση της Secret Service ο εκπρόσωπός της Άντι Γκουλιέλμι.

Μερικά λεπτά μετά τις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», ανέφερε ο κ. Γκουλιέλμι.

«Αστυνομικοί της Secret Service ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, διερχόμενος χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», συνέχισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτού του τελευταίου.

Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ των CNN και ABC News, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπεστ και ήταν 21 ετών. Ο νεαρός, από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων κι ήταν γνωστός στη Secret Service: είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.