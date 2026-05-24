Δεκαεννέα άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου υπό ανέγερση στα βόρεια της Μανίλας, σύμφωνα με αυτοδιοικητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην πόλη Άνχελες Σίτι, όταν οι υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών ειδοποιήθηκαν στις 03:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) για την κατάρρευση εννιαώροφης πολυκατοικίας με σκελετό από σκυρόδεμα, η οποία βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή.

IN PHOTOS: A total of 26 individuals were rescued after under-construction building collapsed in Barangay Balibago, Angeles City early morning, authorities said Sunday. According to the Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office (ACDRRMO), authorities received… pic.twitter.com/z4491qGNKQ — Manila Standard (@mnlstandardph) May 24, 2026

Όπως ανέφερε η δημοτική υπηρεσία ενημέρωσης, ο σκελετός του κτιρίου και οι σκαλωσιές κατέρρευσαν, παγιδεύοντας εργαζόμενους που βρίσκονταν στο εργοτάξιο. Εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, ο Τζέι Πελάγιο, δήλωσε στο AFP ότι οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν τα μέλη του προσωπικού που αγνοούνται.

«Υπήρχαν 19 μέλη του προσωπικού που βρίσκονται συνήθως σε υπηρεσία στην περιοχή αυτή. Προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται λόγω των μεγάλων όγκων μπετόν που απαιτούν ειδικά μηχανήματα για την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, 24 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, ενώ δύο ακόμη διασώθηκαν από γειτονικό κτίριο που υπέστη ζημιές από την κατάρρευση. «Ελπίζουμε ότι τα 19 μέλη του προσωπικού είναι μέρος αυτού του αριθμού», δήλωσε ο κ. Πελάγιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος. Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από τους επιζήσαντες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, βρίσκονται «σε σταθερή κατάσταση».

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την καταστροφή.