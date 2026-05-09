Ο 19χρονος Φιλιππινέζος αρσιβαρίστας Άλμπερτ Ντέλος Σάντος σημείωσε μια σπουδαία επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της IWF στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, καταρρίπτοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο ζετέ με 187 κιλά, μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του από καρκίνο του ήπατος.

Παρά τη δύσκολη προσωπική του περίοδο, κυριάρχησε στην κατηγορία των 71 κιλών στο ίδιο πρωτάθλημα, σηκώνοντας 139 κιλά στο αρασέ και φτάνοντας συνολικά τα 326 κιλά, με τα οποία κατέκτησε τον τίτλο.

Ο νεαρός αθλητής, που είχε προπονηθεί από τους γονείς του, δήλωσε ότι ο θάνατος του πατέρα του, καθώς και ο τραυματισμός στη μέση, επηρέασαν έντονα την προετοιμασία του και, σε ένδειξη τιμής, κράτησε τη φωτογραφία του κατά την απονομή των μεταλλίων.